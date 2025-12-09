La ciudad de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo y que sorprende por su antigua arquitectura

Su arquitectura monumental es legendaria. Babilonia estaba rodeada por enormes murallas que, según Heródoto, tenían hasta 15 metros de altura y 80 metros de ancho en algunos sectores. Estas fortalezas no solo protegían la ciudad de invasiones, sino que también eran un claro mensaje de poder y riqueza.

Babilonia (3)

Babilonia, entre mito y ciencia: la ciudad que convirtió la imaginación en arquitectura

Los accesos principales estaban flanqueados por imponentes puertas decoradas con ladrillos vidriados y relieves de dragones y toros, símbolos del dios Marduk, protector de la ciudad. Entre ellas, la famosa Puerta de Ishtar destacaba por su azul intenso y sus relieves de animales míticos, que aún hoy fascinan a historiadores y arqueólogos.

Pero la ciudad de Babilonia no era solo defensas y templos. Sus calles estaban llenas de mercados, talleres y jardines. Según las crónicas, los Jardines Colgantes, otra de sus maravillas, combinaban ingeniería y belleza en un espectáculo que parecía desafiar la gravedad. Terrazas llenas de árboles, flores y fuentes de agua, elevadas sobre estructuras de ladrillo y regadas por complejos sistemas hidráulicos. Aunque algunos historiadores debaten si realmente existieron o eran más una leyenda, nadie discute que Babilonia era sinónimo de creatividad y lujo.

La ciudad también fue un centro intelectual y cultural. Matemáticos, astrónomos y escribas trabajaban en tablillas de arcilla, dejando registros que todavía hoy nos permiten conocer sus avances en astronomía, leyes y literatura. El Código de Hammurabi, uno de los primeros conjuntos de leyes escritas de la humanidad, refleja la organización y la justicia de esta sociedad.