El cuento más corto de la historia: un profundo relato de 6 palabras

Este microrelato no es una novela ni un cuento tradicional, donde las preguntas se van resolviendo poco a poco: ¿Quién vende esos zapatos? ¿Por qué los vende? ¿Qué pasó con el bebé? La falta de respuestas explícitas es precisamente lo que provoca una emoción intensa y una reflexión inmediata, invitando al lector a completar la historia con su propia sensibilidad.

La importancia de este microrrelato

El microrelato a menudo se le atribuye Ernest Hemingway, sin embargo, esta asociación se basa en una anécdota no verificada que surgió décadas después de su muerte. La historia de la supuesta autoría de Hemingway apareció por primera vez en 1991, cuando el agente literario Peter Miller relató una anécdota en su libro Get Published! Get Produced!. Así mismo versiones similares existían previamente.

La invención verbal brevísima es seguramente tan antigua como la ficción , es decir, tan vieja como nuestra especie, y por escrito ya aparece en el imaginario hindú, chino y egipcio. Según revista de libros, el crítico literario David Lagmanovich destaca a Hemingway como uno de los precursores del microrrelato moderno, resaltando su estilo austero y su habilidad para sugerir más de lo que se dice explícitamente.