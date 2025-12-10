Pocos lo saben: cuál es el significado de la emblemática bandera de Mendoza, su origen e historia

Cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus banderas es descubrir una narrativa que entrelaza culturas y una historia única.
En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la de Mendoza.
Mendoza: cuál es el origen e historia de su bandera
La bandera de la provincia de Mendoza es, oficialmente, la reproducción de la Bandera del Ejército de los Andes, la enseña que acompañó a las expediciones libertadoras dirigidas por el general José de San Martín. La provincia la reconoció formalmente como su bandera mediante la Ley Provincial N.º 5930, sancionada el 21 de octubre de 1992.
Su diseño es muy especial y es uno de los símbolos provinciales oficiales. Está compuesta por dos franjas horizontales, una blanca y una celeste. En el centro lleva el escudo, similar al Escudo Nacional, ya que en la parte inferior posee unos picos de color marrón. Está rodeado por una corona de laureles, unidas en la parte inferior por una cinta celeste y blanca.
La insignia tiene raíces en 1816–1817. Fue mandada a confeccionar por José de San Martín para el Ejército de los Andes y fue bendecida y entregada en los preparativos del Cruce de los Andes, es decir, para sus campañas libertadoras a Chile y Perú.
La confección original contó con la participación de damas patricias y religiosas de la región, y la bandera se volvió un emblema de las campañas por la independencia del Río de la Plata hacia Chile y Perú.
El significado de cada parte de la bandera mendocina
La bandera combina el fondo bicolor con el escudo en su centro: estos son los elementos más relevantes y su significado.
- Colores celeste y blanco: remiten a los colores patrios argentinos y al ideal de libertad y unidad.
- Óvalo central con el escudo: reproduce fielmente el escudo de Mendoza (manos, gorro, Cordillera de los Andes, cuerno de la abundancia, sol de mayo y laureles).
- Manos estrechadas: simbolizan la unión y el hermanamiento entre las provincias que integraban las Provincias Unidas del Río de la Plata.
- Gorro frigio sobre una pica: emblema clásico de la libertad republicana; que esté sostenido por ambas manos, expresa la voluntad de defender esa libertad.
- Sol naciente: alude al nacimiento de la nueva nación y la esperanza.
- Corona de laureles y lazo celeste y blanco: símbolos de triunfo, honor y vínculo con lo nacional.
- La forma elíptica del escudo simboliza la cabeza de las personas desde del perfil superior.
En Mendoza se conmemora el 5 de enero como Día de la Bandera Provincial, fecha que remite a actos vinculados con la bendición y la entrega del estandarte durante las campañas de San Martín. Desde hace tiempo la bandera se utiliza en ceremonias oficiales, escuelas y actos cívicos, y forma parte de la identidad mendocina tanto en edificios públicos como en manifestaciones culturales.