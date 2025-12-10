Pocos lo saben: cuál es el significado de la emblemática bandera de Mendoza, su origen e historia

_mendoza Cada provincia argentina tiene su bandera. Mendoza reproduce fielmente, en tamaño, forma y color, a la bandera del Ejército de los Andes diseñada por el General José de San Martín.

Su diseño es muy especial y es uno de los símbolos provinciales oficiales. Está compuesta por dos franjas horizontales, una blanca y una celeste. En el centro lleva el escudo, similar al Escudo Nacional, ya que en la parte inferior posee unos picos de color marrón. Está rodeado por una corona de laureles, unidas en la parte inferior por una cinta celeste y blanca.

La insignia tiene raíces en 1816–1817. Fue mandada a confeccionar por José de San Martín para el Ejército de los Andes y fue bendecida y entregada en los preparativos del Cruce de los Andes, es decir, para sus campañas libertadoras a Chile y Perú.

La confección original contó con la participación de damas patricias y religiosas de la región, y la bandera se volvió un emblema de las campañas por la independencia del Río de la Plata hacia Chile y Perú.

El significado de cada parte de la bandera mendocina

La bandera combina el fondo bicolor con el escudo en su centro: estos son los elementos más relevantes y su significado.

_mendoza (1) La proporción de la bandera es de 11:9.

Colores celeste y blanco: remiten a los colores patrios argentinos y al ideal de libertad y unidad.

remiten a los colores patrios argentinos y al ideal de libertad y unidad. Óvalo central con el escudo: reproduce fielmente el escudo de Mendoza (manos, gorro, Cordillera de los Andes, cuerno de la abundancia, sol de mayo y laureles).

reproduce fielmente el escudo de (manos, gorro, Cordillera de los Andes, cuerno de la abundancia, sol de mayo y laureles). Manos estrechadas: simbolizan la unión y el hermanamiento entre las provincias que integraban las Provincias Unidas del Río de la Plata.

simbolizan la unión y el hermanamiento entre las provincias que integraban las Provincias Unidas del Río de la Plata. Gorro frigio sobre una pica: emblema clásico de la libertad republicana; que esté sostenido por ambas manos, expresa la voluntad de defender esa libertad.

emblema clásico de la libertad republicana; que esté sostenido por ambas manos, expresa la voluntad de defender esa libertad. Sol naciente: alude al nacimiento de la nueva nación y la esperanza.

alude al nacimiento de la nueva nación y la esperanza. Corona de laureles y lazo celeste y blanco: símbolos de triunfo, honor y vínculo con lo nacional.

símbolos de triunfo, honor y vínculo con lo nacional. La forma elíptica del escudo simboliza la cabeza de las personas desde del perfil superior.

En Mendoza se conmemora el 5 de enero como Día de la Bandera Provincial, fecha que remite a actos vinculados con la bendición y la entrega del estandarte durante las campañas de San Martín. Desde hace tiempo la bandera se utiliza en ceremonias oficiales, escuelas y actos cívicos, y forma parte de la identidad mendocina tanto en edificios públicos como en manifestaciones culturales.