Un árbol de diamante: este shopping instaló un pino con 10 mil cristales de swarovski

Todos los años los distintos centros comerciales comienzan a decorar su interior con temática navideña y este shopping se le ocurrió una increíble idea para destacar con su árbol navideño. Un pino con miles de diamantes swarovski se encuentra en el centro iluminando el interior.
La marca de diamantes más utilizada
Nacido en el norte de Bohemia (en la actual República Checa), Daniel Swarovski heredó de su padre la profesión de cortador de vidrio. Junto al financiero Armand Kosman y a Franz Weis fundó la compañía A. Kosmann, D. Swarovski & Co., abreviada como KS & Co, una empresa que perseguía la creación de “diamantes para todo el mundo”.
Con el siglo XX la firma se expandió por Europa gracias al desarrollo de lentes de visión y ya en los años setenta dio el salto a los Estados Unidos.
El cristal es producido mediante la mezcla de arena de cuarzo, minio, potasio y sodio a altas temperaturas. Para crear un cristal que permita que la luz se refracte en el espectro del arcoíris, Swarovski recubre algunos de sus productos con una cobertura metálica especial.
Un pino de diamantes
Este año, Galerías Pacífico, en busca representar el espíritu festivo, presentó el Árbol de Navidad de Swarovski, un enorme árbol de más de 10 mil cristales colocados a mano y 12 metros de altura, la pieza se erige bajo la histórica cúpula del centro comercial.
El encendido oficial tuvo lugar el martes 2 de diciembre y reunió a más de 200 invitados entre celebridades, líderes de opinión, artistas, empresarios y referentes de moda.
La iniciativa celebró los 130 años de Swarovski. Para esta temporada, presentó nuevas colecciones con Ariana Grande como embajadora global. La propuesta busca consolidar la identidad de Galerías Pacífico como un lugar que brinda elegancia y modernidad.