Un árbol de diamante: este shopping instaló un pino con 10 mil cristales de swarovski

El cristal es producido mediante la mezcla de arena de cuarzo, minio, potasio y sodio a altas temperaturas. Para crear un cristal que permita que la luz se refracte en el espectro del arcoíris, Swarovski recubre algunos de sus productos con una cobertura metálica especial.

Un pino de diamantes

Este año, Galerías Pacífico, en busca representar el espíritu festivo, presentó el Árbol de Navidad de Swarovski, un enorme árbol de más de 10 mil cristales colocados a mano y 12 metros de altura, la pieza se erige bajo la histórica cúpula del centro comercial.

pino Debido al cumpleaños de la marca se realizó este increíble árbol de Navidad.

El encendido oficial tuvo lugar el martes 2 de diciembre y reunió a más de 200 invitados entre celebridades, líderes de opinión, artistas, empresarios y referentes de moda.

La iniciativa celebró los 130 años de Swarovski. Para esta temporada, presentó nuevas colecciones con Ariana Grande como embajadora global. La propuesta busca consolidar la identidad de Galerías Pacífico como un lugar que brinda elegancia y modernidad.