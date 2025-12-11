Así será el nuevo shopping de Cuyo con más de 96 locales comerciales

Un nuevo shopping llega a la región de Cuyo con miles de nuevos comercios y nuevas propuestas gastronómicas. Este nuevo centro comercial Las Lajas beneficiará en grandes rasgos a la zona y atraerá al turismo en la provincia de San Juan. A continuación te contaremos todos los detalles sobre esta nueva construcción
Cómo será el interior del shopping
Al ingresar al nuevo shopping ubicado en la provincia de San Juan, por avenida Benavidez, se abren dos largas y amplias galerías paralelas que integrarán un total de 96 locales, divididos en sectores temáticos. En el extremo opuesto se ubicará el sector de servicios, con supermercado, farmacia, perfumería, cajeros automáticos de Banco San Juan, Rapipago y rubros pensados para resolver gestiones cotidianas.
Por otro lado, hay un espacio de juegos ya listo, y grupos de baños modernos distribuidos a lo largo del recorrido. Además, tiene un sistema de refrigeración y calefacción central en espacios comunes. Los locales comerciales ya se encuentran 100% vendidos para todas aquellas empresas que quieran ofrecer sus servicios.
Nuevo shopping en Cuyo
El proyecto, llevado a cabo por la compañía Bono SRL, posee 5.603 m2 de superficie edificada y 8.426 m2 en total, y se inaugurará en marzo o abril del año 2026. El proyecto promete transformar el movimiento comercial del departamento con un espacio moderno, climatizado y pensado para las necesidades de una comunidad en crecimiento permanente.
Con 96 establecimientos, 14 alternativas de comida y una extensa área de servicios, el nuevo centro comercial tiene el potencial de transformarse en un lugar de referencia para miles de residentes y turistas. Sus impulsores son Miguel Rodríguez y Leandro Sambrizzi, socios en la desarrolladora Bono SRL.
Si todo se desarrolla conforme a lo planeado, el Centro Comercial Las Lajas se inaugurará entre marzo y abril de 2026, dando comienzo al primer centro comercial de la región.