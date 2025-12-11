Así será el nuevo shopping de Cuyo con más de 96 locales comerciales

Cómo será el interior del shopping

Al ingresar al nuevo shopping ubicado en la provincia de San Juan, por avenida Benavidez, se abren dos largas y amplias galerías paralelas que integrarán un total de 96 locales, divididos en sectores temáticos. En el extremo opuesto se ubicará el sector de servicios, con supermercado, farmacia, perfumería, cajeros automáticos de Banco San Juan, Rapipago y rubros pensados para resolver gestiones cotidianas.

Embed - Centro Comercial Las Lajas on Instagram: " Muchas Gracias a la Municipalidad de Chimbas por el apoyo CENTRO COMERCIAL LAS LAJAS 94 Locales Comerciales (12 gastronómicos) Supermercado Patio de Comidas Espacio infantil con juegos de última generación 4 Sectores sanitarios Local de seguridad 103 estacionamientos"

Por otro lado, hay un espacio de juegos ya listo, y grupos de baños modernos distribuidos a lo largo del recorrido. Además, tiene un sistema de refrigeración y calefacción central en espacios comunes. Los locales comerciales ya se encuentran 100% vendidos para todas aquellas empresas que quieran ofrecer sus servicios.