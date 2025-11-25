Mar del Plata: cuándo y dónde abrirá el nuevo shopping que sorprenderá a los turistas

Bendu se extiende a lo largo de 300 metros paralelos a la Avenida de los Trabajadores y presenta una superficie total de 35.000 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. La construcción se destaca por su estética portuaria y linealidad, con grandes ventanales y estructuras metálicas que le otorgan una nueva fachada al puerto.

La inauguración se realizará por etapas. La primera, prevista para el 13 de diciembre, incluirá la apertura de la segunda sucursal de la cadena de supermercados Coto en Mar del Plata. Junto al supermercado, se habilitarán inicialmente 700 cocheras y una docena de locales comerciales.

Shopping Mar del Plata 1 Un render de cómo se verá por dentro el shopping frente al puerto de Mar del Plata.

A lo largo de 2026 se completará la oferta:

Semana Santa: se habilitará el sector de gastronomía y el paseo que rodea al multiespacio.

Vacaciones de Invierno: se inaugurará el sector de entretenimientos, incluyendo una plaza seca y un área de recreación bajo techo con un carrusel vidriado y un tobogán promocionado como el más alto de la ciudad.

El mall completo albergará casi 60 locales con una diversidad de rubros, incluyendo primeras marcas de indumentaria, agencias de viajes, consultorios médicos y concesionarias de automóviles.

El shopping de Mar del Plata tendrá un auditorio a cielo abierto para 5.000 personas

El complejo no solo se enfoca en el comercio, sino que incorpora un importante espacio para eventos. En uno de sus extremos, en la intersección con la Avenida Juan B. Justo, se termina de construir un anfiteatro o arena a cielo abierto con capacidad para aproximadamente 5.000 personas.

Este anfiteatro tendrá su debut con una grilla de espectáculos musicales de primera lìnea a finales de enero y principios de febrero:

23 de enero: El Plan de la Mariposa.

24 de enero: Ciro y los Persas.

25 de enero: La Delio Valdez y La Konga.

6 de febrero: Divididos presentará su nuevo álbum.

Divididos en Mendoza sábado 10 de mayo 2025 3.jpg Divididos será una de las bandas que se presentará en el auditorio que tendrá el shopping marplatense. Cristian Lozano/UNO

Los desarrolladores del proyecto informaron al sitio La Nación que Bendu se alinea con el crecimiento urbano de Mar del Plata hacia el corredor sur, buscando dotar de una nueva centralidad comercial a esa área.

La magnitud del proyecto ya generó cambios en la infraestructura vial circundante, con la modificación de ritmos de semáforos y el diseño de múltiples accesos para ordenar el tránsito. Referentes comerciales de la zona anticipan que la inversión y el movimiento que generará Bendu podrían provocar un "efecto derrame", favoreciendo la actividad comercial durante todo el año, más allá de la temporada de verano.