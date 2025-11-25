Inicio Sociedad Mar del Plata
Verano

Mar del Plata: cuándo y dónde abrirá el nuevo shopping que sorprenderá a los turistas

El complejo comercial se levantó sobre un conocido predio de Mar del Plata conocido como "la manzana de los circos"

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Así se verá dentro de poco el nuevo shopping de Mar del Plata.

Así se verá dentro de poco el nuevo shopping de Mar del Plata.

Mar del Plata tendrá un nuevo shopping en un emblemático lugar de la ciudad balnearia. El centro comercial se llama Bendu y los que pasan por el icónico puerto de "La Feliz" ya pueden ver su estructura. Por eso todos se preguntan cuándo y dónde abrirá el emprendimiento.

El desarrollo, que se lleva a cabo en jurisdicción del Consorcio Portuario Regional, representa una inversión anunciada de 20 millones de dólares y se proyecta como un nexo firme y permanente, sustituyendo la antigua barrera que separaba ambas zonas.

Shopping Mar del Plata
As&iacute; se ve hoy el shopping de Mar del Plata&nbsp;

Así se ve hoy el shopping de Mar del Plata

Cuándo y dónde abrirá el nuevo shopping de Mar del Plata

El próximo 13 de diciembre, la ciudad de Mar del Plata inaugurará el shopping Bendu, un vasto complejo multiespacio que se erigió sobre la parcela conocida históricamente como "la manzana de los circos", un predio que durante más de medio siglo albergó carpas circenses en el acceso al puerto. Esta megaconstrucción, ubicada justo frente al Club Náutico, busca redefinir la conexión entre la ciudad y el puerto.

Bendu se extiende a lo largo de 300 metros paralelos a la Avenida de los Trabajadores y presenta una superficie total de 35.000 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. La construcción se destaca por su estética portuaria y linealidad, con grandes ventanales y estructuras metálicas que le otorgan una nueva fachada al puerto.

La inauguración se realizará por etapas. La primera, prevista para el 13 de diciembre, incluirá la apertura de la segunda sucursal de la cadena de supermercados Coto en Mar del Plata. Junto al supermercado, se habilitarán inicialmente 700 cocheras y una docena de locales comerciales.

Shopping Mar del Plata 1
Un render de c&oacute;mo se ver&aacute; por dentro el shopping frente al puerto de Mar del Plata.&nbsp;

Un render de cómo se verá por dentro el shopping frente al puerto de Mar del Plata.

A lo largo de 2026 se completará la oferta:

  • Semana Santa: se habilitará el sector de gastronomía y el paseo que rodea al multiespacio.
  • Vacaciones de Invierno: se inaugurará el sector de entretenimientos, incluyendo una plaza seca y un área de recreación bajo techo con un carrusel vidriado y un tobogán promocionado como el más alto de la ciudad.
  • El mall completo albergará casi 60 locales con una diversidad de rubros, incluyendo primeras marcas de indumentaria, agencias de viajes, consultorios médicos y concesionarias de automóviles.

El shopping de Mar del Plata tendrá un auditorio a cielo abierto para 5.000 personas

El complejo no solo se enfoca en el comercio, sino que incorpora un importante espacio para eventos. En uno de sus extremos, en la intersección con la Avenida Juan B. Justo, se termina de construir un anfiteatro o arena a cielo abierto con capacidad para aproximadamente 5.000 personas.

Este anfiteatro tendrá su debut con una grilla de espectáculos musicales de primera lìnea a finales de enero y principios de febrero:

  • 23 de enero: El Plan de la Mariposa.
  • 24 de enero: Ciro y los Persas.
  • 25 de enero: La Delio Valdez y La Konga.
  • 6 de febrero: Divididos presentará su nuevo álbum.
Divididos en Mendoza sábado 10 de mayo 2025 3.jpg
Divididos ser&aacute; una de las bandas que se presentar&aacute; en el auditorio que tendr&aacute; el shopping marplatense.

Divididos será una de las bandas que se presentará en el auditorio que tendrá el shopping marplatense.

Los desarrolladores del proyecto informaron al sitio La Nación que Bendu se alinea con el crecimiento urbano de Mar del Plata hacia el corredor sur, buscando dotar de una nueva centralidad comercial a esa área.

La magnitud del proyecto ya generó cambios en la infraestructura vial circundante, con la modificación de ritmos de semáforos y el diseño de múltiples accesos para ordenar el tránsito. Referentes comerciales de la zona anticipan que la inversión y el movimiento que generará Bendu podrían provocar un "efecto derrame", favoreciendo la actividad comercial durante todo el año, más allá de la temporada de verano.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar