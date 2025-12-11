La famosa tela mosquitera que se coloca en las ventanas para evitar el ingreso de los mosquitos puede cambiar su forma para siempre ante la llegada de una nueva tendencia que, entre otras ventajas con la tradicional, se instala de manera más sencilla.
Adiós a la tela mosquitera tradicional: la sencilla tendencia que es ideal para eliminar mosquitos
Esta nueva tendencia es adaptable a todos los hogares y a todas las edades. ¿Cómo protegerse de los mosquitos este verano?
Los mosquitos son una de las plagas más molestas en verano, ya que invaden tu casa atraídos por el dióxido de carbono que exhalamos y el calor corporal, entre otras condiciones.
La tendencia que reemplaza a la tela mosquitera tradicional
Además de su diseño liviano, esta tendencia es muy duradera y no se deforma fácilmente, lo que las convierte en una opción ideal tanto para ambientes modernos como rústicos. Gracias a la variedad de colores y terminaciones, combinan con cualquier estilo de decoración.
Se trata de la tela mosquitera plegable, también llamada plisada, que protege el ingreso de los mosquitos a tu casa y se adapta con facilidad a ventanales, balcones, y puertas corredizas.
Esta tela mosquitera tiene, en sus características, el hecho de abrirse lateralmente como un fuelle. Además, no requieren un marco rígido, se adaptan a aberturas irregulares, y con una ventilación natural.
El mantenimiento de esta tendencia es mínimo y simple, y de ahí su popularidad. Además, puede ser usada sin distinción por niños y adultos mayores.
Las mosquiteras plisadas combinan practicidad, ventilación y discreción, siendo hoy el reemplazo preferido para quienes quieren protegerse de los mosquitos, dejando atrás a las telas mosquitera tradicional.
Las plantas que repelen a los mosquitos en casa
- Citronela: Famosa por su aceite esencial, muy eficaz para repeler mosquitos.
- Lavanda: Su aroma floral es un potente disuasivo, y sus flores machacadas liberan un aceite que funciona como repelente.
- Albahaca (limón): Su fuerte aroma mentolado aleja insectos y puede usarse en cocina.
- Menta (poleo, silvestre): Aroma intenso que confunde y ahuyenta mosquitos y otras plagas.
- Geranio Limón (o antimosquitos): Aroma cítrico que decora y repele.
- Hierba gatera: Contiene nepetalactona, un compuesto aún más potente que el DEET para repeler mosquitos.
- Melisa (Bálsamo de limón): Relajante y antimosquitos natural, aunque puede ser invasiva.
- Romero: Resistente y aromático, ideal para exteriores.
- Eucalipto: Su aceite esencial es un conocido repelente.