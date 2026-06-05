Adiós a los azulejos de la cocina: la tendencia sofisticada y fácil de limpiar que se impone en decoración de interiores

Ante este escenario de desgaste, el mundo de la decoración de interiores coronó a un nuevo protagonista: el vinilo. Esta alternativa emerge como la solución definitiva para quienes buscan renovar su entorno culinario sin sacrificar practicidad.

cocina vinilo Tendencia en decoración: el vinilo llega para destronar a los azulejos. Foto: Pinterest

El vinilo se presenta como una opción sofisticada. Su avanzada tecnología de impresión en alta definición le permite imitar con precisión texturas como el mármol oscuro, la madera cálida o el microcemento industrial.

Esta versatilidad estética permite que la cocina se integre de forma mucho más fluida y armónica con el resto de la vivienda. Gracias al uso estratégico del vinilo, las paredes adquieren un nivel de elegancia que históricamente parecía estar reservado de forma exclusiva para el salón principal.

Otra de las ventajas más fuertes e indiscutibles de esta tendencia en auge es su extrema facilidad de instalación. Colocar revestimiento vinílico sobre las paredes existentes elimina por completo la necesidad de someter la casa a costosas obras de albañilería.

vinilo azulejo El vinilo está ganando protagonismo en la decoración de cocinas vanguardistas. Foto: Pinterest

Además, el vinilo es un material fácil de limpiar. Al tratarse de una superficie continua, lisa e impermeable, bastará con pasar un simple paño húmedo con detergente suave para eliminar cualquier salpicadura. Por estas razones, se convierte en una tendencia que fácilmente puede destronar a los azulejos.