Frotar cebolla en la parrilla del asado: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Más precisamente, esta parte de la cebolla crea una capa antiadherente que es capaz de remover restos y bacterias y, como si fuera poco, también puede darle un saborizante a la carne del asado.

Para obtener estos y muchos más beneficios, todo lo que tienes que hacer es calentar la parrilla a buena temperatura y cortar una cebolla por la mitad.

parrilla

Luego, sujeta la mitad de la parrilla con unas pinzas y frota la cebolla vigorosamente sobre los hierros calientes, raspando la suciedad. Posteriormente, desecha la cebolla usada y limpia los restos con un paño o papel aluminio.

Los beneficios de este truco casero

Como puedes ver, el hecho de frotar cebolla en la parrilla del asado puede darte una serie de beneficios. Pasando en limpio, algunos de ellos son los que se muestran a continuación: