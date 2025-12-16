Frotar cebolla en la parrilla del asado: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con el paso del tiempo, la cebolla es un elemento que ha dejado de ser una simple verdura para pasar a ser protagonista de múltiples trucos caseros. Por ejemplo, puede usarse para lograr una mejor limpieza y desinfección de muchos productos.
En este sentido, uno de ellos puede ser la parrilla del asado, ya que son sus propiedades naturales las que ayudan a despegar y a desinfectar grasa y residuos quemados, por nombrar algún ejemplo.
Por qué se recomienda frotar cebolla en la parrilla del asado
Se recomienda frotar cebolla en la parrilla caliente porque sus jugos naturales limpian, desengrasan y desinfectan la superficie gracias a sus compuestos sulfurosos y azúcares.
Más precisamente, esta parte de la cebolla crea una capa antiadherente que es capaz de remover restos y bacterias y, como si fuera poco, también puede darle un saborizante a la carne del asado.
Para obtener estos y muchos más beneficios, todo lo que tienes que hacer es calentar la parrilla a buena temperatura y cortar una cebolla por la mitad.
Luego, sujeta la mitad de la parrilla con unas pinzas y frota la cebolla vigorosamente sobre los hierros calientes, raspando la suciedad. Posteriormente, desecha la cebolla usada y limpia los restos con un paño o papel aluminio.
Los beneficios de este truco casero
Como puedes ver, el hecho de frotar cebolla en la parrilla del asado puede darte una serie de beneficios. Pasando en limpio, algunos de ellos son los que se muestran a continuación:
- Limpieza natural: despega grasa y restos de comida adheridos.
- Desinfección: sus compuestos antibacterianos ayudan a eliminar bacterias.
- Antiadherente: forma una película protectora que evita que la carne se pegue.
- Sabor y aroma: deja un ligero aroma y sabor que mejora el asado.
- Económico y sin químicos: es una alternativa natural a los cepillos y productos químicos, evitando residuos dañinos.
- Caramelización: los azúcares de la cebolla pueden quemarse y dejar un sabor amargo; por eso, es importante raspar bien y limpiar después, o usarla para ahumar.