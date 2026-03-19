Por qué los expertos recomiendan colocar media cebolla dentro del microondas: pocos lo saben

Cualquiera de nosotros tiene un microondas en casa. Este electrodoméstico de uso intensivo cuenta con un diseño con cavidades cerradas, sufriendo la acumulación de olores y la invasión de plagas. Sin embargo, un truco tan sencillo como colocar media cebolla en su interior está ganando terreno como una estrategia de mantenimiento, garantizando la higiene y ahuyentando plagas.
Cuáles son los beneficios de colocar media cebolla dentro del microondas
La efectividad de la cebolla como ingrediente de limpieza se debe a su composición molecular. Este bulbo es especialmente rico en estructuras de azufre y posee una capacidad absorbente natural muy elevada.
Al situar media cebolla dentro del microondas (siempre con el aparato apagado y frío), estos componentes volátiles comienzan a actuar como una esponja química. En lugar de simplemente ocultar los olores desagradables con un perfume artificial, el superalimento interactúa con las partículas de comida, grasas y salsas recalentadas, neutralizándolas desde la raíz.
A pesar de que su aroma inicial es penetrante al ser cortada, su función real en un espacio cerrado es la de un equilibrante. Es capaz de eliminar las fragancias más intensas que suelen impregnarse en las paredes plásticas, dejando el interior del electrodoméstico con una sensación de limpieza mucho más profunda que la que ofrecen los desinfectantes comunes, que a menudo dejan residuos tóxicos cerca de nuestros alimentos.
Por otro lado, la cebolla cumple un rol crítico en el control de plagas. El microondas es un sitio predilecto para las cucarachas, ya que ofrece calor residual, humedad y restos de materia orgánica difíciles de alcanzar con un trapo. Estos insectos poseen un sistema sensorial extremadamente agudo y dependen de su sentido del olfato para movilizarse.
El aroma y los compuestos sulfurados que emite la cebolla funcionan como un potente repelente natural. Para estos insectos, la atmósfera generada por el bulbo resulta insoportable, lo que los obliga a abandonar el electrodoméstico y previene el desarrollo de la plaga cerca del artefacto.
Finalmente, este truco contribuye a la salud ambiental del microondas al gestionar la humedad acumulada. Los vapores que se generan tras calentar líquidos o comidas húmedas suelen quedar atrapados si no se ventila adecuadamente, propiciando un ambiente pesado. La cebolla ayuda a absorber parte de esta saturación hídrica, permitiendo que el aire interno se mantenga seco y renovado.