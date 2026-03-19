Por qué los expertos recomiendan colocar media cebolla dentro del microondas: pocos lo saben

cebolla cortada a la mitad Solo con media cebolla realizarás este truco infalible.

A pesar de que su aroma inicial es penetrante al ser cortada, su función real en un espacio cerrado es la de un equilibrante. Es capaz de eliminar las fragancias más intensas que suelen impregnarse en las paredes plásticas, dejando el interior del electrodoméstico con una sensación de limpieza mucho más profunda que la que ofrecen los desinfectantes comunes, que a menudo dejan residuos tóxicos cerca de nuestros alimentos.

Por otro lado, la cebolla cumple un rol crítico en el control de plagas. El microondas es un sitio predilecto para las cucarachas, ya que ofrece calor residual, humedad y restos de materia orgánica difíciles de alcanzar con un trapo. Estos insectos poseen un sistema sensorial extremadamente agudo y dependen de su sentido del olfato para movilizarse.

El aroma y los compuestos sulfurados que emite la cebolla funcionan como un potente repelente natural. Para estos insectos, la atmósfera generada por el bulbo resulta insoportable, lo que los obliga a abandonar el electrodoméstico y previene el desarrollo de la plaga cerca del artefacto.

microondas Gracias a este truco, el microondas se mantendrá siempre limpio y con buen olor.

Finalmente, este truco contribuye a la salud ambiental del microondas al gestionar la humedad acumulada. Los vapores que se generan tras calentar líquidos o comidas húmedas suelen quedar atrapados si no se ventila adecuadamente, propiciando un ambiente pesado. La cebolla ayuda a absorber parte de esta saturación hídrica, permitiendo que el aire interno se mantenga seco y renovado.