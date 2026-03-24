Colocar media cebolla al lado de tus plantas: qué significa y para qué sirve este truco de jardinería

La cebolla es un superalimento con múltiples beneficios para la salud, como así también un ingrediente clave y versátil en la cocina. Además, también podemos utilizarla para realizar tareas de jardinería y cuidar a nuestras plantas. Descubrí cómo hacerlo y qué impacto tendrá en el jardín.
Pocos lo saben: por qué tenés que colocar media cebolla al lado de las plantas
Este bulbo, que solemos utilizar en la cocina, es también un eficiente recurso para cuidar los cultivos del jardín de manera ecológica. La clave de su poder reside en sus componentes químicos naturales, específicamente en los compuestos sulfurados. Estos elementos son los responsables de ese aroma tan penetrante que a veces nos hace llorar, pero que para los insectos funciona como una señal de advertencia.
Al utilizar la cebolla en el jardín, estamos aprovechando un repelente orgánico que mantiene a raya a las amenazas sin alterar el equilibrio del ecosistema ni introducir toxinas en la tierra. De esta forma, lograremos crear un escudo protector para las plantas y garantizar un crecimiento saludable de las mismas.
Una de las técnicas más directas consiste en colocar media cebolla sobre el suelo o la maceta, al lado de la planta. El olor intenso que liberará el bulbo confundirá a los insectos que buscan alimentarse del follaje.
Para quienes buscan una solución más profunda contra plagas específicas como pulgones o ácaros, la infusión de cebolla es la herramienta ideal. El proceso requiere triturar algunos trozos y dejarlos macerar en agua durante 12 horas para que liberen sus propiedades. Al utilizar este líquido para el riego o como spray foliar, generaremos una capa de protección adicional en la planta que no solo repelerá parásitos, sino que también estimulará una mayor resistencia ante posibles enfermedades fúngicas.
Por otro lado, el aprovechamiento de la cebolla no termina en su capacidad de defensa, ya que también es un excelente fertilizante. En lugar de desechar las cáscaras y las capas externas no comestibles, se pueden recolectar para crear un abono líquido nutritivo.
Al dejar estos restos en agua durante varios días, los nutrientes esenciales se filtran al líquido, creando un cóctel que enriquece el sustrato y proporciona a las raíces los elementos necesarios para un crecimiento más robusto y productivo.
De esta forma, las plantas estarán protegidas de las plagas, al mismo tiempo que aseguraremos un crecimiento vigoroso gracias a las propiedades de la cebolla.