Colocar media cebolla al lado de tus plantas: qué significa y para qué sirve este truco de jardinería

cebolla Jardinería: las cebollas son aliadas para el cuidado de las plantas.

Una de las técnicas más directas consiste en colocar media cebolla sobre el suelo o la maceta, al lado de la planta. El olor intenso que liberará el bulbo confundirá a los insectos que buscan alimentarse del follaje.

Para quienes buscan una solución más profunda contra plagas específicas como pulgones o ácaros, la infusión de cebolla es la herramienta ideal. El proceso requiere triturar algunos trozos y dejarlos macerar en agua durante 12 horas para que liberen sus propiedades. Al utilizar este líquido para el riego o como spray foliar, generaremos una capa de protección adicional en la planta que no solo repelerá parásitos, sino que también estimulará una mayor resistencia ante posibles enfermedades fúngicas.

Por otro lado, el aprovechamiento de la cebolla no termina en su capacidad de defensa, ya que también es un excelente fertilizante. En lugar de desechar las cáscaras y las capas externas no comestibles, se pueden recolectar para crear un abono líquido nutritivo.

Al dejar estos restos en agua durante varios días, los nutrientes esenciales se filtran al líquido, creando un cóctel que enriquece el sustrato y proporciona a las raíces los elementos necesarios para un crecimiento más robusto y productivo.

cebolla 1 Estos son los beneficios de la cebolla para las plantas.

De esta forma, las plantas estarán protegidas de las plagas, al mismo tiempo que aseguraremos un crecimiento vigoroso gracias a las propiedades de la cebolla.