Si buscamos potenciar el crecimiento de la sansevieria o lengua de suegra, es fundamental poner en práctica distintos trucos de jardinería. Uno reside en el uso de piedra pómez en el sustrato de la planta. Esta práctica, altamente efectiva, no es demasiado popular, por lo que a continuación te contaré qué significa y para qué sirve.
Pocos lo saben: para qué sirve colocar piedra pómez en el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra
Si tenés una sansevieria o lengua de suegra en casa, descubrí las ventajas de colocar piedra pómez en su sustrato
Jardinería: por qué recomiendan colocar piedra pómez en la maceta de la sansevieria
Quien tiene una sansevieria en casa deberá saber que su salud depende críticamente de un factor que suele pasar desapercibido: la calidad y composición del drenaje en su sustrato. En este contexto, la piedra pómez se revela como un componente esencial para el correcto desarrollo de la lengua de suegra, actuando como un escudo protector frente a los errores de riego más comunes.
La principal virtud de la piedra pómez reside en una estructura altamente porosa de origen volcánico. Al integrar este mineral en la mezcla de tierra, se logra una gestión del equilibrio hídrico excepcional.
La piedra pómez no solo evita el encharcamiento que conduce a la pudrición de las raíces, sino que también protege a la planta contra la sequía. Crea un entorno donde las raíces tienen el espacio necesario para respirar, crecer y desarrollarse con total libertad, manteniendo el aire y la humedad en las proporciones correctas.
Cómo preparar el sustrato de la sansevieria con piedra pómez
Para una sansevieria saludable, te sugiero que la piedra pómez represente aproximadamente el 30% del volumen total del sustrato. Esta medida es vital para que la lengua de suegra, ya que requiere un suelo con un drenaje rápido.
Para preparar la tierra de la planta correctamente, la forma más fácil de no equivocarse es elegir un recipiente pequeño (una taza, un bote de yogur o una pala de jardinería) que servirá como tu unidad de medida. Independientemente del tamaño de la maceta, la proporción siempre será 3 medidas de piedra pómez y 7 medidas de sustrato.
Aunque el costo de la piedra pómez puede ser ligeramente superior que otros materiales como la perlita, su durabilidad la convierte en una inversión rentable a largo plazo. Utilizar esta piedra volcánica garantizará un suelo aireado y un drenaje superior, factores que aseguran una vida larga y vigorosa para tu lengua de suegra.