Pocos lo saben: para qué sirve colocar piedra pómez en el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra

piedra pomez Descubrí los beneficios de la piedra pómez sobre la sansevieria.

La piedra pómez no solo evita el encharcamiento que conduce a la pudrición de las raíces, sino que también protege a la planta contra la sequía. Crea un entorno donde las raíces tienen el espacio necesario para respirar, crecer y desarrollarse con total libertad, manteniendo el aire y la humedad en las proporciones correctas.

Cómo preparar el sustrato de la sansevieria con piedra pómez

Para una sansevieria saludable, te sugiero que la piedra pómez represente aproximadamente el 30% del volumen total del sustrato. Esta medida es vital para que la lengua de suegra, ya que requiere un suelo con un drenaje rápido.

Para preparar la tierra de la planta correctamente, la forma más fácil de no equivocarse es elegir un recipiente pequeño (una taza, un bote de yogur o una pala de jardinería) que servirá como tu unidad de medida. Independientemente del tamaño de la maceta, la proporción siempre será 3 medidas de piedra pómez y 7 medidas de sustrato.

sansevieria maceta La sansevieria crecerá con mayor fuerza gracias a la piedra pómez.

Aunque el costo de la piedra pómez puede ser ligeramente superior que otros materiales como la perlita, su durabilidad la convierte en una inversión rentable a largo plazo. Utilizar esta piedra volcánica garantizará un suelo aireado y un drenaje superior, factores que aseguran una vida larga y vigorosa para tu lengua de suegra.