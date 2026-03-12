arbol de naranja Si buscás maximizar la producción y garantizar un crecimiento saludable para la próxima temporada, marzo ofrece ventanas específicas que deberás aprovechar.

Las 5 cosas que debes hacer con el árbol de naranjo en marzo para que explote de frutos

Uno de los primeros pasos es revisar el naranjo y eliminar ramas secas, dañadas o que crecen hacia el interior. Esta poda ligera permite que entre más luz y aire en la copa del árbol. Además, ayuda a que la energía del árbol se concentre en las ramas más fuertes, lo que puede mejorar la futura producción de naranjas.

En marzo también es muy recomendable aportar nutrientes al suelo. El naranjo responde muy bien a fertilizantes ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, nutrientes esenciales para su desarrollo. Puedes usar compost o materia orgánica para mejorar la calidad del suelo y estimular la actividad biológica alrededor de las raíces.

Algo que suele ocurrir muy seguido es que los cítricos pueden verse afectados por plagas como pulgones, cochinillas o ácaros. Si revisas sus hojas, ramas y brotes permite detectar cualquier problema a tiempo, asi que si se observan señales de plagas, se pueden aplicar tratamientos naturales o productos específicos para proteger el árbol sin afectar su desarrollo.

Otro paso importante es retirar malezas, hojas secas o restos de plantas alrededor del tronco. Esta limpieza mejora la circulación de aire en el suelo y reduce la posibilidad de enfermedades. Además, facilita que el agua y los nutrientes lleguen mejor a las raíces.

Aunque el calor comienza a disminuir para esta época del año, el naranjo todavía necesita una hidratación adecuada. Mantener el suelo ligeramente húmedo sin encharcarlo ayuda a que el árbol conserve su energía.

Ahora ya lo sabes, con tan solo una poda moderada, buen abonado, control de plagas y un riego adecuado, este árbol puede fortalecerse y ofrecer una cosecha mucho más abundante.