Para las personas que saben y les gusta la jardinería, sabrán que el mes de marzo es estratégico para los cítricos. Con algunos cuidados específicos, es posible estimular el crecimiento del árbol y favorecer una cosecha más abundante, sobre todo cuando se trata de un naranjo.
El árbol de Citrus × sinensis, conocido popularmente como naranjo, necesita ciertos cuidados en momentos específicos del año. Marzo es uno de esos meses importantes, ya que el árbol comienza a prepararse para un nuevo ciclo de crecimiento.
Hacer algunas tareas básicas en esta época puede marcar la diferencia entre una producción escasa y un árbol cargado de frutos en la siguiente temporada. Así que en esta nota te contamos qué es lo que debes hacer.
Las 5 cosas que debes hacer con el árbol de naranjo en marzo para que explote de frutos
Uno de los primeros pasos es revisar el naranjo y eliminar ramas secas, dañadas o que crecen hacia el interior. Esta poda ligera permite que entre más luz y aire en la copa del árbol. Además, ayuda a que la energía del árbol se concentre en las ramas más fuertes, lo que puede mejorar la futura producción de naranjas.
En marzo también es muy recomendable aportar nutrientes al suelo. El naranjo responde muy bien a fertilizantes ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, nutrientes esenciales para su desarrollo. Puedes usar compost o materia orgánica para mejorar la calidad del suelo y estimular la actividad biológica alrededor de las raíces.
Algo que suele ocurrir muy seguido es que los cítricos pueden verse afectados por plagas como pulgones, cochinillas o ácaros. Si revisas sus hojas, ramas y brotes permite detectar cualquier problema a tiempo, asi que si se observan señales de plagas, se pueden aplicar tratamientos naturales o productos específicos para proteger el árbol sin afectar su desarrollo.
Otro paso importante es retirar malezas, hojas secas o restos de plantas alrededor del tronco. Esta limpieza mejora la circulación de aire en el suelo y reduce la posibilidad de enfermedades. Además, facilita que el agua y los nutrientes lleguen mejor a las raíces.
Aunque el calor comienza a disminuir para esta época del año, el naranjo todavía necesita una hidratación adecuada. Mantener el suelo ligeramente húmedo sin encharcarlo ayuda a que el árbol conserve su energía.
Ahora ya lo sabes, con tan solo una poda moderada, buen abonado, control de plagas y un riego adecuado, este árbol puede fortalecerse y ofrecer una cosecha mucho más abundante.