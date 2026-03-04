Cáscara de palta: el fertilizante casero que hace explotar tu naranjo de frutos

Potasio, fundamental para la floración y el desarrollo de frutos.

Fósforo, que fortalece las raíces.

Materia orgánica, que mejora la estructura del suelo.

Micronutrientes que favorecen la actividad microbiana.

El árbol de naranjo necesita suelos ricos y bien nutridos para producir frutos jugosos y abundantes. Incorporar restos orgánicos como la cáscara de palta ayuda a mantener el equilibrio natural del suelo y favorece un crecimiento saludable.

Existen varias formas simples de aprovecharla. Pues cortar la cáscara en pequeños trozos y enterrarlos alrededor del naranjo, a unos centímetros de profundidad. Con el tiempo se descompondrán y liberarán nutrientes. Sino, puedes agregarla al compost acelera el proceso de descomposición y enriquece el abono final.

naranjo Este tipo de fertilizantes naturales tienen muchísimos beneficios para el cuidado consciente que necesitan los árboles cítricos como el naranjo.

También puedes usarlo como infusión nutritiva dejando las cáscaras en agua durante 24 a 48 horas y usar esa agua para regar el naranjo.

Beneficios para el árbol de naranjo

La jardinería ecológica gana protagonismo hoy en día y aprovechar recursos naturales disponibles en casa se convierte en una opción práctica, económica y sostenible. Es por eso que el uso constante de fertilizantes orgánicos como la cáscara de palta ayuda a:

Estimular una mayor floración.

Mejorar el tamaño y sabor de las naranjas.

Fortalecer las raíces.

Aumentar la resistencia frente a plagas y cambios climáticos.

Reducir la necesidad de productos químicos.

La próxima vez que consumas una palta, pensalo dos veces antes de tirar la cáscara porque si tienes la suerte de tener un árbol citrico puede transformarse en el impulso que tu naranjo necesita para crecer más fuerte y productivo.