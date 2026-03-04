Dónde es mejor ubicar un Ficus en casa: la guía completa para que la planta no pierda hojas

Si los rayos del sol impactan directamente sobre las hojas durante las horas centrales del día (especialmente en verano), estas se quemarán, presentando manchas marrones y secas.

Por ejemplo, el lugar perfecto es a menos de dos metros de una ventana amplia. Las ventanas orientadas al este o al norte suelen proporcionar la luz suave que esta planta adora.

Ficus, truco para cuidar esta planta.jpg El Ficus necesita de abundante luz solar.

Si tu Ficus está perdiendo hojas verdes y sanas de forma repentina, lo más probable es que esté sufriendo por corrientes de aire. Sucede que esta planta es sensible a los cambios de temperatura.

A diferencia de otras especies que puedes rotar o mover según la temporada, el Ficus es un amante de la rutina. Una vez que encuentres un lugar donde la planta se vea sana, no la muevas. Tener un Ficus espectacular en casa es posible si respetas su necesidad de luz indirecta y, sobre todo, su deseo de estabilidad.

Cómo evitar el estrés hídrico en el Ficus

Para evitar el estrés hídrico y térmico, mantén tu ejemplar alejado de: