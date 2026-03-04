Mendocann 2026: la gran exposición de cannabis que impulsa a Mendoza como polo industrial y medicinal

Con la sanción y reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial en Mendoza, Sudamérica puso el foco en nuestra provincia como un potencial polo de la industria, el cultivo y la innovación en materia de cannabis. Es por eso que el gobernador Alfredo Cornejo será el encargado de cortar la cinta de inauguración de la exposición, además de recibir a representantes gubernamentales de más de una docena de provincias argentinas y países vecinos que llegan para conocer el auge que Mendoza ha logrado tener desde que Mendocann comenzó su camino allá por el año 2024.

La expo contará con nueva locación. Debido al crecimiento multidimensional del evento y a la cantidad de expositores, disertantes y público en general, el escenario perfecto será la bodega Lomas del Malbec, en Luján de Cuyo. Esto permitirá realizar las rondas de negocios y las actividades culturales, artísticas y de bienestar entre viñedos y con la postal única de la imponente cordillera de Los Andes.

El rol de Mendoza en la profesionalización de la industria

Valentín Stradella, productor general de Mendocann 2025, afirmó: “El crecimiento de la expo y de la industria del cannabis medicinal en Mendoza ha sido exponencial en éstos últimos años. Por eso redoblamos la apuesta con la locación en bodega Lomas del Malbec, que es un escenario fantástico y con mucho más espacio al aire libre para desarrollar las distintas actividades, desde las rondas de negocios hasta las múltiples actividades culturales, musicales y de bienestar que proponemos. El objetivo sigue siendo que los mendocinos puedan aprender y capacitarse acerca de todos los procesos de la planta en su uso medicinal, siempre en un ambiente distendido, lleno de atracciones culturales, música en vivo y buena gastronomía”.

Con casi 100 stands, Mendocann 2026 será la vidriera perfecta para numerosas empresas de productos y servicios ligados al cannabis, tanto de Mendoza como del resto del país y el mundo. Así, los asistentes podrán conocer a productores de flores de calidad farmacéutica, laboratorios que expondrán sus productos innovadores, iluminación para cultivos, turismo cannábico, tecnología y nutrición para cultivos, creadores de genéticas, empresas de bioagricultura, gastronomía con cannabis, hongos medicinales y los mejores estudios jurídicos especializados en el marco legal que debe tener la industria del cannabis.

Más de 40 conferencias magistrales

La transmisión del conocimiento científico ha sido uno de los principales aspectos para que la industria del cannabis haya tenido en el mundo un crecimiento sostenido durante los últimos años. Por eso los asistentes a la Expo Mendocann encontrarán charlas, disertaciones y debates de la mano de especialistas locales nacionales e internacionales durante las tres jornadas que se desarrollarán en la bodega Lomas del Malbec. Además, el gobierno provincial, los municipios mendocinos y la Universidad Nacional de Cuyo tendrán su espacio para mostrar los avances en la industria y el cultivo que hoy permiten comenzar a diversificar la matriz productiva de nuestra provincia.

Entre los conferencistas se destacan profesionales médicos que disertarán sobre su adecuado uso, especialistas en cultivo y novedosas técnicas de hidroponía. También se abordarán temas de gran importancia como la trazabilidad en los cultivos, la situación actual de la legislación en materia de cannabis, métodos de extracción de bioactivos, usos del cannabis y concentrados en alimentos, terapias para pacientes veterinarios, economía del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, climas y riegos ideales para cosechas exitosas, entre otras temáticas que apuntan a la capacitación permanente de los asistentes en los innovadores escenarios que se montarán para la exposición.

Entradas

Las entradas se pueden adquirir a través de la página de ShowTickets.