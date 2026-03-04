Cómo regar el árbol de jade en esta época del año

Este riego profundo asegura que todas las raíces reciban humedad. Sin embargo, es vital retirar el excedente de agua del plato de la maceta inmediatamente para evitar la asfixia radicular del árbol de jade.

La frecuencia del riego en marzo suele ser de una vez cada 15 días. No obstante, esto varía según el clima local; si el ambiente es muy seco, el árbol de jade podría pedir agua con mayor frecuencia. Evita mojar las hojas durante el riego matutino.

El agua estancada en el follaje del árbol de jade puede generar hongos o actuar como lupa bajo el sol, causando quemaduras irreversibles en la planta, que ponen en riesgo su salud. Este tipo de consecuencias pueden surgir desde una simple acción como el riego.

Qué otros cuidados tener con el árbol de jade

Además del riego, la iluminación es el factor que determina la forma del árbol de jade. La Sociedad Real de Horticultura (RHS) destaca que requiere al menos cuatro horas de sol directo cada día.

Si el árbol de jade no recibe luz suficiente, sus tallos se estirarán y se volverán débiles. Una buena iluminación también ayuda a que el sustrato se seque más rápido tras cada riego programado. El sustrato para el árbol de jade debe ser sumamente poroso. Una mezcla de tierra con arena gruesa o perlita facilitará el drenaje, permitiendo que el riego sea seguro y no se acumule humedad peligrosa.

Aprovecha esta época para limpiar el polvo de las hojas de tu árbol de jade. Esto optimiza la fotosíntesis y permite que la planta transpire mejor, mejorando su respuesta ante el próximo riego.

Finalmente, observa las señales de tu árbol de jade. Si las hojas se arrugan, falta riego; si se ponen amarillas y blandas, detén el riego de inmediato porque la planta está recibiendo demasiada agua. Mantener un árbol de jade sano en marzo es sencillo si se respeta su ciclo natural. Con un riego consciente y buena luz, tu planta lucirá fuerte y brillante durante toda la temporada.