El árbol de jade (Crassula ovata) es una de las suculentas más resistentes, pero su salud depende directamente de un riego equilibrado. En marzo, la planta entra en una etapa de transición metabólica clave, que nos lleva a tener que prestarle aún más atención.
Cómo regar el árbol de jade en esta época del año
El riego es vital para la salud del árbol de jade, y las condiciones de esta época hacen que deba hacerse de una forma en particular
Es fundamental entender que esta especie almacena agua en sus hojas, por lo que el exceso de humedad es su peor enemigo. Un riego mal ejecutado puede pudrir las raíces en cuestión de pocos días, por lo que antes de hidratar tu árbol de jade, verifica que el sustrato esté completamente seco. En esta época, la evaporación es más lenta y la planta necesita menos frecuencia de riego que en el verano.
Árbol de jade: la forma de regar en esta época del año
La técnica más efectiva para el árbol de jade es el método de "remojo y secado total". Según la Guía de Cultivo del Jardín Botánico de Missouri, se debe aplicar agua hasta que drene por debajo.
Este riego profundo asegura que todas las raíces reciban humedad. Sin embargo, es vital retirar el excedente de agua del plato de la maceta inmediatamente para evitar la asfixia radicular del árbol de jade.
La frecuencia del riego en marzo suele ser de una vez cada 15 días. No obstante, esto varía según el clima local; si el ambiente es muy seco, el árbol de jade podría pedir agua con mayor frecuencia. Evita mojar las hojas durante el riego matutino.
El agua estancada en el follaje del árbol de jade puede generar hongos o actuar como lupa bajo el sol, causando quemaduras irreversibles en la planta, que ponen en riesgo su salud. Este tipo de consecuencias pueden surgir desde una simple acción como el riego.
Qué otros cuidados tener con el árbol de jade
Además del riego, la iluminación es el factor que determina la forma del árbol de jade. La Sociedad Real de Horticultura (RHS) destaca que requiere al menos cuatro horas de sol directo cada día.
Si el árbol de jade no recibe luz suficiente, sus tallos se estirarán y se volverán débiles. Una buena iluminación también ayuda a que el sustrato se seque más rápido tras cada riego programado. El sustrato para el árbol de jade debe ser sumamente poroso. Una mezcla de tierra con arena gruesa o perlita facilitará el drenaje, permitiendo que el riego sea seguro y no se acumule humedad peligrosa.
Aprovecha esta época para limpiar el polvo de las hojas de tu árbol de jade. Esto optimiza la fotosíntesis y permite que la planta transpire mejor, mejorando su respuesta ante el próximo riego.
Finalmente, observa las señales de tu árbol de jade. Si las hojas se arrugan, falta riego; si se ponen amarillas y blandas, detén el riego de inmediato porque la planta está recibiendo demasiada agua. Mantener un árbol de jade sano en marzo es sencillo si se respeta su ciclo natural. Con un riego consciente y buena luz, tu planta lucirá fuerte y brillante durante toda la temporada.