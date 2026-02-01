Cada vez son más las casas y espacios de trabajo que tienen un árbol de jade en su interior, y es que, de acuerdo a los expertos en jardinería, son la tendencia actual. Esta planta es ideal para los que buscan una opción con pocos cuidados para decorar su hogar, y para quienes siguen la filosofía del Feng Shui.
Por qué ponerle azúcar al árbol de jade: el secreto de los jardineros
Los expertos en jardinería revelaron los beneficios que tiene la azúcar en nuestro árbol de jade, si la colocamos en la tierra de la planta
La gente no nació con conocimientos de jardinería, y es por eso que debemos absorber todo aquello que nos recomiendan los que más saben, y no quedarnos con lo poco que escuchamos. Se dio a conocer que el árbol de jade puede tener grandes beneficios, si colocamos azúcar en la tierra de nuestra planta.
Por qué el Feng Shui recomienda tener un árbol de jade
Para aquel que no conoce qué es el Feng Shui, estamos hablando de una filosofía de vida proveniente del oriente, originada hace millones de años, que se enfoca primordialmente en las energías. Importa el rol de estas a la hora de la concreción de objetivos personales sobre salud, amor, trabajo o dinero.
El Feng Shui trabaja las energías mediante el uso de amuletos y rituales, y para ello suele utilizar elementos que se destacan por sus cualidades energéticas. Dentro de ellos, aparecen minerales, piedras energéticas y hasta plantas, tal como el árbol de jade.
Para los más conocedores de esta filosofía oriental, el árbol de jade es un gran símbolo vinculado a las energías de riqueza, prosperidad, abundancia y buena suerte. Es por eso que muchos acuden a esta planta para que se convierta en un imán de estas energías.
Por qué colocarle azúcar al árbol de jade
Seguramente no tenías muy en claro que, hay muchos ingredientes que tenemos en casa y que pueden nutrir a nuestras plantas de diferentes maneras. El árbol de jade necesita de cuidados mínimos, vinculados al riego y a la luz natural que se le da, pero hay formas de beneficiarla aún más.
Los especialistas en jardinería de Cultifort aseguran que colocarle azúcar en la tierra, tiene grandes beneficios para nuestro árbol de jade, y es que facilita la asimilación de elementos nutrientes y su transporte por la planta, ya que reducen la presión osmótica.