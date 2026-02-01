Por qué ponerle azúcar al árbol de jade: el secreto de los jardineros

El Feng Shui trabaja las energías mediante el uso de amuletos y rituales, y para ello suele utilizar elementos que se destacan por sus cualidades energéticas. Dentro de ellos, aparecen minerales, piedras energéticas y hasta plantas, tal como el árbol de jade.

Para los más conocedores de esta filosofía oriental, el árbol de jade es un gran símbolo vinculado a las energías de riqueza, prosperidad, abundancia y buena suerte. Es por eso que muchos acuden a esta planta para que se convierta en un imán de estas energías.

Árbol de Jade.jpg

Por qué colocarle azúcar al árbol de jade

Seguramente no tenías muy en claro que, hay muchos ingredientes que tenemos en casa y que pueden nutrir a nuestras plantas de diferentes maneras. El árbol de jade necesita de cuidados mínimos, vinculados al riego y a la luz natural que se le da, pero hay formas de beneficiarla aún más.

Los especialistas en jardinería de Cultifort aseguran que colocarle azúcar en la tierra, tiene grandes beneficios para nuestro árbol de jade, y es que facilita la asimilación de elementos nutrientes y su transporte por la planta, ya que reducen la presión osmótica.