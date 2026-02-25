Por qué mi árbol de jade tiene manchas marrones en las hojas y cómo puedo solucionarlo

árbol de jade El árbol de jade queda muy bien en espacios interiores iluminados y con poco sol.

El árbol de jade no es una simple planta decorativa. En el feng shui se la considera una planta con un simbolismo muy interesante, una especie que proporciona buena suerte al hogar, atrae prosperidad, buenas energías y abundancia.

Como toda planta, cuando algo no está bien en sus hojas, raíces o tallos, comienza a dar señales. Si tu árbol de jade tiene las hojas un poco marrones o con manchas, hoy te cuento qué significa y cómo puedes resolverlo.

¿Por qué el árbol de jade tiene las hojas marrones?

Las hojas de las plantas son la parte visible y encargada de indicar cuando algo anda mal en el sustrato y las raíces. Si una plaga ataca a la planta, si hay mucho riego o si faltan nutrientes; todo eso se ve reflejado en las hojas.

hojas A veces, los bordes apenas marrones del árbol de jade no son motivo de plagas ni falta de nutrientes.

Una hoja marrón es un problema que puede tratarse si se detecta a tiempo. La enfermedad de la mancha marrón en las hojas aparece por efecto de hongos patógenos y dañinos o por falta de nutrientes.

Cuando veas las hojas con una línea o borde marrón, lo ideal es cortar una y llevarla a la agronomía para determinar si es una cuestión de plagas o un tema de tierra infértil.

Cómo evitar las hojas marrones en el árbol de jade

Si es un problema de hongos en las hojas, puedes conseguir un fungicida específico para combatirlos y controlar la propagación.

Si es un problema de nutrientes, puedes suministrar fertilizantes ricos en hierro y magnesio en el sustrato de la planta.

planta de árbol de jade Revisa la tierra y hojas de tus plantas con frecuencia.

Además, realiza un control de riego para evitar la formación de hongos. Cuando hay mucha humedad, el moho se puede desarrollar más fácilmente.

Acompaña con una poda regular y una revisión del sustrato. También es importante controlar la cantidad de sol que recibe el árbol de jade; esta planta prefiere sol indirecto.