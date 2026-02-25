Un descubrimiento arqueológico sacude a Venezuela: tiene 8 mil años

El municipio Cedeño goza de una reputación histórica como un centro relevante para el estudio de la arqueología regional. La zona resguarda el legado cultural de grupos indígenas como los chaimas y kariñas, quienes transitaron por estos territorios hace milenios. Este nuevo hallazgo ratifica la importancia estratégica de la región como un corredor de asentamiento y migración durante los periodos Paleoindio y Mesoindio.

El descubrimiento da pistas sobre la cosmogonía de los venezolanos del pasado.

El cálculo de la edad de estas piezas se basó en análisis comparativos y de estilo. La datación directa sobre piedra presenta desafíos técnicos elevados, por lo que los expertos analizan el desgaste de la roca y la formación de pátinas naturales. Si los estudios científicos corroboran el límite superior de 8.000 años, el panorama sobre las tradiciones simbólicas en el norte de Sudamérica cambiaría de forma drástica.

Los grabados muestran una técnica de bajo relieve lineal con surcos que alcanzan una profundidad promedio de 1,24 centímetros. Se presume que los antiguos artesanos emplearon piedras abrasivas, arena y agua, además de herramientas de percusión para lograr la precisión que todavía se observa en las figuras. En la región se han identificado diversas modalidades de tallado, pero los ejemplares de Quebrada Seca destacan por su nivel de detalle y conservación.