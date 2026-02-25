El reciente descubrimiento de un complejo de petroglifos de grandes dimensiones en el noreste de Venezuela generó un impacto considerable en la comunidad científica internacional. Las autoridades confirmaron el hallazgo de un conjunto de grabados en piedra cuya antigüedad se estima entre los 4.000 y 8.000 años. Estas manifestaciones de arqueología se localizaron el pasado 30 de enero en la comunidad de Quebrada Seca, un sector montañoso situado a pocos kilómetros de San Félix, en el municipio Cedeño del estado Monagas.
Un descubrimiento arqueológico sacude a Venezuela: tiene 8 mil años
Un hallazgo de petroglifos en el estado Monagas revela grabados milenarios que exponen la cosmología de los antiguos habitantes de la región
Las piezas se encuentran a una altitud de 647 metros sobre el nivel del mar. Representantes del Instituto Nacional de Tierras y líderes locales presentaron los detalles de este hito, al que calificaron como uno de los eventos más trascendentales para la historia antigua del país en los últimos tiempos. Si los análisis cronológicos confirman las fechas iniciales, este sitio podría considerarse una de las expresiones simbólicas de mayor antigüedad en todo el oriente venezolano.
Un tesoro de la arqueología en Monagas
La roca identificada presenta una variedad de grabados que incluyen espirales, círculos concéntricos y figuras de rasgos humanos. Los investigadores sostienen que estos motivos plasmados en el descubrimiento realizado en Venezuela constituyen un reflejo de la visión del mundo de los primeros pobladores. Los símbolos estarían vinculados con ciclos de agua, movimientos solares y la conexión con entidades espirituales de sus antepasados.
El municipio Cedeño goza de una reputación histórica como un centro relevante para el estudio de la arqueología regional. La zona resguarda el legado cultural de grupos indígenas como los chaimas y kariñas, quienes transitaron por estos territorios hace milenios. Este nuevo hallazgo ratifica la importancia estratégica de la región como un corredor de asentamiento y migración durante los periodos Paleoindio y Mesoindio.
El cálculo de la edad de estas piezas se basó en análisis comparativos y de estilo. La datación directa sobre piedra presenta desafíos técnicos elevados, por lo que los expertos analizan el desgaste de la roca y la formación de pátinas naturales. Si los estudios científicos corroboran el límite superior de 8.000 años, el panorama sobre las tradiciones simbólicas en el norte de Sudamérica cambiaría de forma drástica.
Los grabados muestran una técnica de bajo relieve lineal con surcos que alcanzan una profundidad promedio de 1,24 centímetros. Se presume que los antiguos artesanos emplearon piedras abrasivas, arena y agua, además de herramientas de percusión para lograr la precisión que todavía se observa en las figuras. En la región se han identificado diversas modalidades de tallado, pero los ejemplares de Quebrada Seca destacan por su nivel de detalle y conservación.