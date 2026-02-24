El impresionante operativo casero para rescatar 3 motos sepultadas por una avalancha en el dique Frías

Embed - Ziro Jalef viralizó un video que generó una red de ayuda solidaria para sacar las motos del dique

La avalancha que arrastró todo en minutos

Jalef explicó que pudieron ayudar a un amigo a sacar una moto, pero dos camionetas quedaron atrapadas. "Fue cuestión de 8 o 10 minutos. Se vino una avalancha con tierra, barro, yuyo y se los llevó puestos", describió.

Uno de los automovilistas alcanzó a romper el vidrio, salir por atrás y abandonar el vehículo -mientras la camioneta se enterraba con las motos- colgándose de un cable de luz que, afortunadamente, no tenía actividad eléctrica.

Pero el conductor de una Amarok se quedó adentro de la camioneta. "El hombre en ningún momento bajó el vidrio y por eso la camioneta flotaba. Se empezó a hacer un embudo a través del succionador donde drena el agua del dique y hacía remolino. Una desesperación total", recordó Jalef.

El vehículo, que llevaba las motos, quedó finalmente enterrado bajo el barro y los escombros.

rescate de 3 motos y 1 camioneta en el dique frias (1) Imágenes del rescate.

El video que movilizó a la comunidad

"Al otro día, temprano, subí un video de lo que pasó porque yo ya sabía que para sacar esa camioneta y las motos que estaban debajo íbamos a necesitar no mucha ayuda, muchísima", explicó.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y llegó a grupos, como Car Dripping, Enduro Mix y Los Alcahuetes, y personas particulares que decidieron acercarse y colaborar.

"La verdad es que los tipos de esos grupos son espectaculares. La gente que plotea autos (Car Dripping) también puso una mano enorme. Y después toda la gente que vino por las redes sociales. Me llegaban mensajes de gente que no conocía diciéndome: 'Vi tu historia, tu publicación, vine a dar una mano en lo que pueda'. La verdad es que es una locura la cantidad de gente espectacular que hay", celebró Jalef, emocionado por la respuesta.

Otro video del rescate de la moto

Embed - El increíble rescate de una camioneta y 3 motos en el Dique Frías tras las fuertes lluvias

La misma tormenta causó casi 150 intervenciones en seis departamentos

La tormenta del sábado dejó un saldo de 149 intervenciones de Defensa Civil y Bomberos en seis departamentos de la provincia, que provocó evacuaciones, rescates, viviendas anegadas y hasta derrumbes parciales de casas.

Godoy Cruz fue el más afectado con 61 intervenciones de emergencia. La lluvia provocó un derrumbe de pared, el rescate de 3 personas atrapadas en sus vehículos en el dique Frías, 40 evacuados en el barrio Los Cerillos y 17 viviendas anegadas en distintos puntos del departamento.

Las Heras registró 51 intervenciones, la segunda cifra más alta. De ese total, 48 fueron por viviendas anegadas -la mayor cantidad de toda la provincia- y tres por derrumbes parciales de casas, aunque sin lesionados reportados.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 57 La tormnta del último fin de semana fue muy intensa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El agua ingresó masivamente a las viviendas del departamento, obligando a los equipos de emergencia a trabajar contrarreloj para asistir a las familias afectadas.

Santa Rosa sumó 20 trabajos de Defensa Civil y Bomberos, todos por filtraciones de techo en las zonas de La Dormida y Las Catitas, donde el agua de lluvia atravesó las cubiertas deterioradas.

En Ciudad de Mendoza hubo 10 viviendas anegadas, un cable caído y un árbol derribado por el viento. También se registró en videos la inundación del local comercial Yaffani Center, ubicado en calle Las Heras.

Entre los departamentos con menos daños figuraron Guaymallén con solo tres viviendas anegadas, y Maipú con un cable cortado y una casa inundada.