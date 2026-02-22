La tormenta del sábado causó casi 150 intervenciones de emergencia en seis departamentos

El agua ingresó masivamente a las viviendas del departamento, obligando a los equipos de emergencia a trabajar contrarreloj para asistir a las familias afectadas.

El resto de los departamentos afectados

Santa Rosa sumó 20 trabajos de Defensa Civil y Bomberos, todos por filtraciones de techo en las zonas de La Dormida y Las Catitas, donde el agua de lluvia atravesó las cubiertas deterioradas.

En Ciudad de Mendoza hubo 10 viviendas anegadas, un cable caído y un árbol derribado por el viento. También se registró en videos la inundación del local comercial Yaffani Center, ubicado en calle Las Heras.

Embed - Por la fuerte tormenta en Mendoza, el shopping Yaffani se inundó

Entre los departamentos con menos daños figuraron Guaymallén con solo tres viviendas anegadas, y Maipú con un cable cortado y una casa inundada.

La inundación en la calle Tiburcio Benegas y el desborde del zanjón de los Ciruelos

La tormenta, otra vez, provocó que el znjón de los Ciruelos quede en el límite de su capacidad de agua tal como había ocurrido a fines de enero con la última lluvia fuerte registrada en el Gran Mendoza.

Embed - Colapsó el Zanjón de Los Ciruelos tras la tormenta

La calle Tiburcio Benegas quedó convertida en un río:

Embed - La fuerte tormenta dejó anegada la calle Tiburcio Benegas en Ciudad

El pronóstico para lo que resta del fin de semana

El pronóstico de Contingencias Climáticas anunció que este domingo la nubosidad irá en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Tormentas en la noche. Inestable en cordillera. La máxima será de 31°C y la mínima de 17°C.

El lunes, habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, tormentas en la noche. Inestable en cordillera. Se espera una máxima de 32°C y una mínima de 17°C

El martes será un día caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del este. La máxima llegará a los 34°C.