El progreso no siempre llega con ruido. A veces avanza sobre rieles, cruzando paisajes silenciosos y territorios que durante décadas permanecieron aislados. En el noreste de un país de América del Sur, la expansión de este tren representa justamente ese movimiento profundo.
La extensión de esta línea y la construcción de su gran puente ferroviario no solo buscan conectar ciudades, sino redefinir el mapa logístico de este país de América del Sur. En esa estructura de acero y concreto se concentra una idea poderosa, unir regiones productivas con el mundo.
Se trata de FIOL 2, un proyecto ferroviario estratégico en Brasil que conecta las ciudades de Barreiras y Caetité en el estado de Bahía. Esta sección forma parte de un corredor ferroviario mucho más amplio de este país de América del Sur que, una vez terminado, el tren permitirá transportar productos agrícolas y minerales desde el interior de Brasil hasta el puerto de Ilhéus, facilitando el comercio nacional e internacional.
Según el Ministerio de Transportes de Brasil, este corredor ferroviario es fundamental para fortalecer la economía regional y mejorar la competitividad de las exportaciones brasileñas. Más allá de su dimensión técnica, el proyecto también representa una transformación económica y social. Las obras generan empleo, impulsan el desarrollo de América del Sur y crean nuevas oportunidades para comunidades históricamente aisladas.
Uno de los elementos más importantes de esta expansión es el puente ferroviario sobre el río São Francisco, una estructura de aproximadamente 2,9 kilómetros de extensión. Esta obra, considerada la mayor de su tipo en América del Sur, permitirá que los trenes crucen el río y continúen su recorrido sin interrupciones, integrando territorios que antes dependían exclusivamente del transporte por carretera. La construcción de este puente incluye la instalación completa de la superestructura ferroviaria, asegurando la continuidad del sistema y la estabilidad de la red.
Esta red ferroviaria de América del Sur se caracteriza por:
- la extensión ferroviaria de FIOL 2 alcanza aproximadamente 485 kilómetros y constituye una pieza clave del llamado Corredor Ferroviario Leste-Oeste.
- permitirá transportar millones de toneladas de soja, maíz, fertilizantes y minerales cada año, reduciendo costos logísticos y mejorando la eficiencia del transporte.
- el proyecto forma parte de una red mayor que conectará el interior del continente con puertos estratégicos, facilitando el acceso a mercados internacionales.
- el transporte ferroviario permite reducir el impacto ambiental, disminuyendo las emisiones de gases en comparación con el transporte por camiones.