El país de América del Sur que conecta su interior con el mar a través de un ambicioso tren

Según el Ministerio de Transportes de Brasil, este corredor ferroviario es fundamental para fortalecer la economía regional y mejorar la competitividad de las exportaciones brasileñas. Más allá de su dimensión técnica, el proyecto también representa una transformación económica y social. Las obras generan empleo, impulsan el desarrollo de América del Sur y crean nuevas oportunidades para comunidades históricamente aisladas.

Extensión ferroviaria y puente en FIOL 2 (1)

Cómo es esta extensa red ferroviaria de América del Sur

Uno de los elementos más importantes de esta expansión es el puente ferroviario sobre el río São Francisco, una estructura de aproximadamente 2,9 kilómetros de extensión. Esta obra, considerada la mayor de su tipo en América del Sur, permitirá que los trenes crucen el río y continúen su recorrido sin interrupciones, integrando territorios que antes dependían exclusivamente del transporte por carretera. La construcción de este puente incluye la instalación completa de la superestructura ferroviaria, asegurando la continuidad del sistema y la estabilidad de la red.

Esta red ferroviaria de América del Sur se caracteriza por: