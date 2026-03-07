El mejor día de marzo para germinar semillas de naranja y lograr que crezca un árbol fuerte

Cuando terminamos de comer una naranja, podemos guardar sus semillas y germinarlas para que se conviertanen un gran árbol de naranjo. Sin embargo, elegir el momento adecuado puede marcar la diferencia entre una planta débil y un árbol sano que crezca con fuerza.
Que un naranjo crezca y de frutos no depende únicamente del riego o la calidad del suelo, sino de saber interpretar los tiempos en la jardinería. Entre las prácticas más conocidas, el calendario lunar es una herramienta de gran ayuda para decidir el momento exacto en para empezar a formar tu árbol.
El mejor día de marzo para germinar semillas de naranja
Para quienes disfrutan del cultivo en casa, marzo es uno de los meses más favorables para iniciar nuevos proyectos de jardinería. Los días cercanos a la Luna creciente son los más recomendados para germinar semillas, ya que la savia de las plantas tiende a movilizarse hacia la parte superior.
En marzo, uno de los momentos más favorables suele ubicarse entre el 10 y el 14 del mes, cuando la energía de crecimiento de las plantas se encuentra en una etapa ascendente. Durante esta fase, las semillas tienen más probabilidades de germinar con rapidez y desarrollar raíces fuertes.
La naranja, además, pertenece al grupo de los cítricos, especies que responden bien a la siembra en períodos de crecimiento lunar.
Si te preguntas por qué la fase lunar puede influir en la germinación, lo cierto es que la relación entre ambas es una práctica utilizada desde hace siglos en la agricultura tradicional. Durante la Luna creciente, la humedad del suelo y la circulación de nutrientes tienden a favorecer el desarrollo de tallos y hojas.
Por ese motivo, muchos jardineros recomiendan iniciar la germinación de frutas y hortalizas durante esta etapa. En el caso de los cítricos, sembrar en ese momento puede ayudar a que la semilla brote más rápido y con mayor vigor.
Cómo germinar semillas de naranja paso a paso
- Extraer las semillas de una naranja madura y lavarlas bien para retirar los restos de pulpa.
- Quitar la capa externa con cuidado para acelerar la germinación.
- Colocarlas en una servilleta húmeda dentro de un recipiente o bolsa cerrada.
- Mantenerlas en un lugar templado, con temperatura estable.
- En 1 o 2 semanas comenzarán a aparecer las primeras raíces.
Una vez germinadas, las semillas pueden trasladarse a una maceta con tierra fértil y buen drenaje. Aunque hay que tener en cuenta que para convertirla en un árbol se requiere de paciencia. Un naranjo cultivado desde semilla puede tardar entre 5 y 10 años en dar frutos, dependiendo de las condiciones de cultivo.