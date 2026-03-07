El mejor día de marzo para germinar semillas de naranja y lograr que crezca un árbol fuerte

En marzo, uno de los momentos más favorables suele ubicarse entre el 10 y el 14 del mes, cuando la energía de crecimiento de las plantas se encuentra en una etapa ascendente. Durante esta fase, las semillas tienen más probabilidades de germinar con rapidez y desarrollar raíces fuertes.

La naranja, además, pertenece al grupo de los cítricos, especies que responden bien a la siembra en períodos de crecimiento lunar.

Si te preguntas por qué la fase lunar puede influir en la germinación, lo cierto es que la relación entre ambas es una práctica utilizada desde hace siglos en la agricultura tradicional. Durante la Luna creciente, la humedad del suelo y la circulación de nutrientes tienden a favorecer el desarrollo de tallos y hojas.

naranjo Con el paso de los años, con mucha paciencia y el cuidado adecuado, una simple semilla de naranja puede convertirse en un árbol vigoroso, que produce frutos aromáticos ricos en vitamina C.

Por ese motivo, muchos jardineros recomiendan iniciar la germinación de frutas y hortalizas durante esta etapa. En el caso de los cítricos, sembrar en ese momento puede ayudar a que la semilla brote más rápido y con mayor vigor.

Cómo germinar semillas de naranja paso a paso

Extraer las semillas de una naranja madura y lavarlas bien para retirar los restos de pulpa.

Quitar la capa externa con cuidado para acelerar la germinación.

Colocarlas en una servilleta húmeda dentro de un recipiente o bolsa cerrada.

Mantenerlas en un lugar templado, con temperatura estable.

En 1 o 2 semanas comenzarán a aparecer las primeras raíces.

Una vez germinadas, las semillas pueden trasladarse a una maceta con tierra fértil y buen drenaje. Aunque hay que tener en cuenta que para convertirla en un árbol se requiere de paciencia. Un naranjo cultivado desde semilla puede tardar entre 5 y 10 años en dar frutos, dependiendo de las condiciones de cultivo.