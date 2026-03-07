Ni limonero ni cerezo: el árbol frutal que tiene una imponente floración

No hay que confundir el peral de flor con el peral común, que es el clásico árbol que da peras comestibles, carnosas, jugosas y dulces. El peral de flor produce frutos pequeños de color marrón o amarillento que no son comestibles, pero sí atraen aves y polinizadores al jardín.

fruto del peral de flor Así luce el fruto del peral de flor, que no es comestible.

Es cada vez más habitual ver este árbol en jardines particulares, pero también en parques, aceras y otras zonas en las ciudades, ya que resiste bien la contaminación ambiental. A continuación, te enseñamos los cuidados necesarios para cultivarlo en casa.

Cómo cuidar el árbol Pyrus calleryana

Los expertos de Picture This revelan que el peral de flor se caracteriza por su extrema resistencia a las condiciones meteorológicas adversas. En adición, su mantenimiento es sencillo y sus flores espectaculares. Se cultiva en jardines donde tiene espacio y en maceta solo los ejemplares jóvenes.

Este árbol es nativo de Asia, así que prospera con humedad moderada y puede resistir breves sequías. Se debe regar una o dos veces por semana, siempre teniendo en cuenta que el suelo se seque ligeramente.

primavera y otoño La floración del Pyrus Calleryana es espectacular, aunque en otoño también es un encanto, ya que sus hojas se tiñen de tonos rojizos.

El peral requiere un sitio en el jardín con pleno sol para un crecimiento óptimo y una floración abundante, necesitando al menos seis y ocho horas de luz solar directa al día. Aunque tolera la media sombra, una exposición directa garantiza un follaje más denso y mejor color otoñal.

Por último, un dato para tener en cuenta es que el árbol presenta un follaje denso, así que es importante realizar una poda anual a principios de la primavera, para eliminar ramas débiles o cruzadas. Además, elimina brotes verticales para promover su crecimiento vigoroso.