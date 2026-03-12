Cuáles son los errores que hacen que el árbol frutal no crezca en marzo, según expertos en jardinería

El error más crítico es la falta de control sobre la humedad del suelo. Aunque parezca que más agua equivale a más vida, el encharcamiento permanente satura los poros del suelo, expulsando el oxígeno y provocando la asfixia radicular. Sin oxígeno, las raíces se pudren y pierden la capacidad de absorber nutrientes, lo que detiene el crecimiento de forma inmediata.

Por el contrario, un riego deficitario somete al árbol frutal a un estrés hídrico que la obliga a detener su desarrollo para conservar energía.

limonero Todo árbol frutal debe someterse a estrictos cuidados de jardinería.

Otra causa que atentará contra el desarrollo de las plantas frutales es la iluminación deficiente. Si se sitúa a la especie en una zona de sombra predominante, la producción de hojas y flores se verá drásticamente reducida.

Para que un árbol frutal se desarrolle de manera saludable y sostenga su ritmo de crecimiento, los expertos en jardinería sugieren un mínimo de seis horas de sol directo al día. Sin este requisito lumínico, el ejemplar entrará en un modo de supervivencia, priorizando mantenerse con vida antes que generar nueva biomasa o frutos.

naranjo Evitá cometer estos errores de jardinería con tus árboles frutales.

Finalmente, no podar es un error grave. Sin una poda adecuada, el árbol frutal invierte energía en ramas débiles, mal orientadas o enfermas que le roban vitalidad a la estructura principal. Muchas personas, sin conocimiento previa, imaginan que podar es dañar el ejemplar, sin saber que realmente están perjudicando a la especie.