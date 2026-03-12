El árbol que casi nadie conoce, se puede cultivar en maceta y tiene racimos de flores perfumadas

arbusto Esta planta puede adoptar tamaño de árbol o arbusto.

Cómo cuidar el árbol

Esta planta tiene que ser cultivada en contenedores grandes, con un diámetro mínimo de 60 cm y una profundidad de 50 cm con buenos orificios de drenaje. Es fundamental llenar las macetas con tierra rica en materia orgánica.

Se debe realizar una poda severa cada año a finales de invierno o principios de primavera para evitar que la planta supere la maceta. Hay que retirar los tallos que caen al suelo, tallos rotos o dañados, y aquellos que se cruzan entre sí de modo que se rozan.

flores blancas El Saúco es originario de las regiones templadas a subtropicales.

Este árbol se desarrolla mejor en lugares con exposición solar media, ya que disfruta de la sombra ligera, pero aún así necesita luz. Es importante abonar la planta con un fertilizante de liberación lenta.

Demanda una atención especial en cuanto al riego, sobre todo durante los meses cálidos, cuando su metabolismo se acelera y la floración y el crecimiento se intensifican. Aunque no tolera la sequía prolongada, tampoco soporta el exceso de agua. Lo ideal es mantener el sustrato ligeramente húmedo, con riegos frecuentes pero moderados, que se ajusten a las condiciones climáticas y al tipo de suelo.