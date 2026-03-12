El árbol que casi nadie conoce, se puede cultivar en maceta y tiene racimos de flores perfumadas

El Saúco (Sambucus nigra) es un arbusto de crecimiento vigoroso que puede alcanzar una altura vigorosa de hasta seis metros, aunque en condiciones excepcionales puede superar los diez. Asimismo, tiene una estructura ramificada que le permite adoptar un porte de árbol, lo que lo hace ideal para jardines de espacio reducido.
En primavera este árbol despliega racimos de pequeñas flores blancas e intensamente aromáticas. Atraen polinizadores como mariposas y abejas, añadiendo un aire silvestre y elegante al jardín. En verano, su copa frondosa proporciona una sombra fresca, mientras que a finales de verano y otoño maduran sus bayas brillantes y oscuros.
Según los expertos de Gardening Know How, este árbol se puede cultivar en maceta solo en un recipiente grande y con mucho espacio. Los arbustos de saúco en macetas tienen raíces confinadas, por lo que las plantas no crecerán tanto como lo harían en el suelo, pero necesitarán una poda severa en primavera para ayudar a controlar el tamaño y mantener los tallos productivos.
Cómo cuidar el árbol
Esta planta tiene que ser cultivada en contenedores grandes, con un diámetro mínimo de 60 cm y una profundidad de 50 cm con buenos orificios de drenaje. Es fundamental llenar las macetas con tierra rica en materia orgánica.
Se debe realizar una poda severa cada año a finales de invierno o principios de primavera para evitar que la planta supere la maceta. Hay que retirar los tallos que caen al suelo, tallos rotos o dañados, y aquellos que se cruzan entre sí de modo que se rozan.
Este árbol se desarrolla mejor en lugares con exposición solar media, ya que disfruta de la sombra ligera, pero aún así necesita luz. Es importante abonar la planta con un fertilizante de liberación lenta.
Demanda una atención especial en cuanto al riego, sobre todo durante los meses cálidos, cuando su metabolismo se acelera y la floración y el crecimiento se intensifican. Aunque no tolera la sequía prolongada, tampoco soporta el exceso de agua. Lo ideal es mantener el sustrato ligeramente húmedo, con riegos frecuentes pero moderados, que se ajusten a las condiciones climáticas y al tipo de suelo.