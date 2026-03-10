Cuál es el mejor momento del año para podar una sansevieria o lengua de suegra y estimular su crecimiento

podar sansevieria Conocé cuándo y cómo podar una sansevieria.

¿Cómo podar una sansevieria o lengua de suegra?

La poda de la sansevieria es un ejercicio de precisión que prioriza el saneamiento y la estética sobre el recorte impulsivo. El objetivo central no es simplemente reducir el tamaño por falta de espacio, sino facilitar la ventilación de la maceta y eliminar elementos dañados que restan reservas de energía a la planta.

La tarea de jardinería debe perseguir la premisa de garantizar el porte vertical característico de dicha suculenta, asegurando que cada intervención sea quirúrgica y estratégica para el bienestar general del ejemplar.

Aprendé a podar a la sansevieria correctamente.

Antes de actuar, la herramienta utilizada debe estar perfectamente afilada y desinfectada para garantizar un tajo firme y sin desgarro: un corte limpio facilita una cicatrización rápida y reduce significativamente el riesgo de infecciones fúngicas que podrían comprometer la salud del rizoma a largo plazo.

Además, la técnica correcta dicta que nunca se deben recortar solo las puntas de las hojas, pues estas no recuperan su forma natural y arruinan la estética. En su lugar, se debe identificar la hoja afectada y retirarla por completo desde la base, justo a ras del sustrato. Es vital proceder con paciencia, extrayendo una hoja por vez y evaluando el impacto visual tras cada retiro, evitando dejar huecos innecesarios que resten energía en la lengua de suegra.