Momento tenso: un niño fue grabado jugando al borde del precipicio de un edificio abandonado.

Tensión edificio niño El niño fue grabado mientras estaba jugando al borde del precipicio de un edificio abandonado y la situación generó angustia.

En ese edificio en construcción, que se encuentra abandonado desde hace varios años, se han producido varias situaciones de peligro y violencia, y no es la primera vez que los vecinos de la zona filman situaciones de peligro extremo, según el informe de El Doce.

Además, el lunes se produjo un momento dramático cuando un perro fue observado solo al borde del abismo dentro de la misma connstrucción, lo que generó un a enorme preocupación.

Los vecinos han denunciado desde hace tiempo, la inseguridad, la suciedad y las situaciones de violencia que se se registran en ese lugar por la presencia de personas que ocupan el complejo de manera clandestina.

A pesar de los reiterados reclamos, la falta de control y el abandono del edificio siguen generando escenas de alto riesgo, tanto para quienes viven allí como para quienes transitan la zona.

Por este caso, se desplegó un fuerte operativo policial durante la tarde este martes a partir de la intervención de la fiscalía a cargo de Celeste Blasco, a raíz del niño que estaba en el balcón. De ese modo, se libró una orden de allanamiento para identificar a todas las personas que se encuentran dentro del edificio.

Tensión edificio operativo Al enterarse de la situación, un fiscal ordenó un allanamiento para identificar a las personas que ocupan el edificio abandonado.

En el operativo participaron distintas divisiones de la Policía de Córdoba, personal de Políticas Sociales de la Municipalidad y Bomberos, que brindó colaboración debido a las condiciones de precariedad que presenta el edificio abandonado.

Los vecinos que viven cerca del edificio aseguraron que la situación es insostenible. “Vivimos con miedo, nunca sabemos qué puede pasar. Ya vimos animales y ahora chicos en peligro. Nadie hace nada”, expresaron ante los medios locales y se quejaron por la falta de respuestas de las autoridades.