Una tarde de juegos entre amigos se transformó en una verdadera tragedia el pasado sábado en el Barrio Villa Hermosa de Paraná, Entre Ríos. Esteban Bogado, un niño de 12 años, permanece internado en estado crítico al tocar un portón de chapa que se encontraba energizado.
Un niño de 12 años y una tragedia que duele: fue a buscar la pelota y un vecino había electrificado el portón
Los vecinos denuncian que la propiedad pertenecería a un cura, quien sería el responsable de la tragedia del niño electrocutado
El niño está internado en en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Materno Infantil San Roque, luego de recibir una potente descarga eléctrica, en una tragedia que tranquilamente se podría haber evitado.
Tragedia del niño que sufrió una descarga eléctrica en Entre Ríos: el caso
La tragedia ocurrió cerca del mediodía del reciente sábado en una vivienda de la calle Juan de la Lamadrid, a la altura del 2000. Según el relato de los testigos, Esteban se encontraba jugando a la pelota con otros chicos cuando el balón cayó dentro de una propiedad. Al no recibir respuesta tras tocar el timbre, el menor intentó trepar el portón para recuperar la pelota, momento en el cual quedó “pegado” a la estructura metálica por más de un minuto.
Rescate desesperado del niño
La escena de la tragedia en Entre Ríos fue de extrema tensión. Un vecino intentó auxiliar al niño, pero también sufrió una descarga eléctrica, aunque de menor intensidad. Finalmente, una mujer del barrio logró desprender al niño utilizando un palo de madera. Para cuando los servicios de emergencia llegaron, el pequeño presentaba signos vitales casi imperceptibles. Tras maniobras de reanimación en el hospital, su corazón volvió a latir, pero su estado sigue siendo "extremadamente delicado" y depende de asistencia respiratoria mecánica.
Tragedia: conmoción y pericias por Esteban Bogado
Esteban Bogado es alumno de la Escuela Santa Teresita y juega en las divisiones inferiores del Club Atlético Belgrano de Paraná, institución que, junto a la Liga Paranaense de Fútbol, ha iniciado cadenas de oración que se han extendido por toda la ciudad.
En cuanto a la vivienda ubicada en Paraná, Entre Ríos, vecinos de la zona indicaron que pertenecería al sacerdote católico César Smith, quien no residiría allí de forma permanente y, según trascendió, aún no se habría contactado con la familia de la víctima. Personal de ENERSA intervino tras el accidente para retirar los fusibles y neutralizar el peligro, mientras que la Policía Científica realizó las pericias pertinentes para determinar por qué el portón estaba electrificado y todo terminó en tragedia.
Horas decisivas tras la tragedia del niño
La investigación judicial quedó a cargo de la fiscal Jimena Ballesteros, de la Unidad de Delitos Complejos. Por estas horas, la comunidad de Paraná, Entre Ríos, aguarda con esperanza un milagro. Los médicos han señalado que las próximas 48 horas -que se cumplen este lunes- serán determinantes para evaluar posibles daños neurológicos u orgánicos internos.