Un niño de 12 años y una tragedia que duele: fue a buscar la pelota y un vecino había electrificado el portón

tragedia-entre-rios-niño-descarga-electrica2

Rescate desesperado del niño

La escena de la tragedia en Entre Ríos fue de extrema tensión. Un vecino intentó auxiliar al niño, pero también sufrió una descarga eléctrica, aunque de menor intensidad. Finalmente, una mujer del barrio logró desprender al niño utilizando un palo de madera. Para cuando los servicios de emergencia llegaron, el pequeño presentaba signos vitales casi imperceptibles. Tras maniobras de reanimación en el hospital, su corazón volvió a latir, pero su estado sigue siendo "extremadamente delicado" y depende de asistencia respiratoria mecánica.

tragedia-entre-rios-niño-descarga-electrica3

Tragedia: conmoción y pericias por Esteban Bogado

Esteban Bogado es alumno de la Escuela Santa Teresita y juega en las divisiones inferiores del Club Atlético Belgrano de Paraná, institución que, junto a la Liga Paranaense de Fútbol, ha iniciado cadenas de oración que se han extendido por toda la ciudad.

En cuanto a la vivienda ubicada en Paraná, Entre Ríos, vecinos de la zona indicaron que pertenecería al sacerdote católico César Smith, quien no residiría allí de forma permanente y, según trascendió, aún no se habría contactado con la familia de la víctima. Personal de ENERSA intervino tras el accidente para retirar los fusibles y neutralizar el peligro, mientras que la Policía Científica realizó las pericias pertinentes para determinar por qué el portón estaba electrificado y todo terminó en tragedia.

tragedia-entre-rios-niño-descarga-electrica

Horas decisivas tras la tragedia del niño

La investigación judicial quedó a cargo de la fiscal Jimena Ballesteros, de la Unidad de Delitos Complejos. Por estas horas, la comunidad de Paraná, Entre Ríos, aguarda con esperanza un milagro. Los médicos han señalado que las próximas 48 horas -que se cumplen este lunes- serán determinantes para evaluar posibles daños neurológicos u orgánicos internos.

tragedia-entre-rios-niño-descarga-electrica1