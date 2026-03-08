Jubilados desaparecidos de Chubut: Aldana Botha rompe el silencio sobre el caso

jubilados-desaparecidos-aldana-botha-juana-morales Aldana Botha y Juana Morales posan juntas en la playa de Rada Tilly.

Jubilados desaparecidos de Chubut: un grito contra la indiferencia

"Otra vez Comodoro se va a dormir con una noticia que duele... Otra familia destruida por la violencia", comenzó escribiendo Aldana Botha, marcando el pulso de una ciudad de Chubut que parece naturalizar la tragedia. Sin embargo, el núcleo de su mensaje apunta directamente a la gestión judicial y policial del caso de su madre y pareja.

"No me voy a cansar de pedir lo mismo: que la verdad salga a la luz, que se investigue BIEN, que haya justicia... Que NADIE se acostumbre a esto. Que nadie deje de hablar", agregó.

jubilados-desaparecidos-aldana-botha

Cinco meses de incertidumbre por los jubilados desaparecidos

La desaparición de Juana Morales y Pedro Kreder sigue siendo un rompecabezas sin piezas. A pesar del paso del tiempo, la familia sostiene que las respuestas son inexistentes. “Ya son casi 5 meses sin mi mamá Juana también... y no me dan respuestas de nada”, sentenció Aldana, subrayando la desolación de sentirse ignorada por el sistema.

jubilados-desaparecidos-aldana-botha1

El pedido de la familia es claro:

Investigación profunda: cuestionan si se están agotando todas las líneas de acción.

cuestionan si se están agotando todas las líneas de acción. Visibilidad: ruegan a la comunidad que el caso no caiga en el olvido.

ruegan a la comunidad que el caso no caiga en el olvido. Compromiso oficial: exigen que las autoridades dejen de “mirar para otro lado”.

La publicación de Aldana Botha no es solo un descargo personal; es el síntoma de una herida abierta en la comunidad que espera, desesperadamente, saber qué pasó con Juana Morales y Pedro Kreder, jubilados desaparecidos desde el 11 de octubre de 2025.