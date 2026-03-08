ANSES: quiénes cobran esta semana del 9 al 13 de marzo

ANSES-2 La ANSES establece todos los meses un calendario de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para jubilados y pensionados, abarcando tanto a quienes perciben el haber mínimo como a quienes lo superan.

Quiénes cobran esta semana del 9 al 13 de marzo según ANSES

Según el calendario de pagos de marzo 2026, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los jubilados y pensionados de la mínima, que por el aumento del 2,88% y el bono de 70 mil pesos, reciben un monto final que asciende a $439.600,88.

Esta semana también comienzan a cobrar los beneficiarios de la asignaciones familiares como SUAF y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Además, se suman los pagos de Asignación Por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad.

En tanto que finalizan los desembolsos correspondientes a los beneficiarios del programa "Desempleo Plan 2" (para todas las terminaciones de DNI).

Calendario de pagos de ANSES para esta semana

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

De marzo:

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de marzo de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de marzo de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de marzo de 2026

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)

Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de marzo de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de marzo de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de marzo de 2026

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de marzo de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de marzo de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del día 13 de marzo de 2026

Fechas de pago de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 13 de marzo de 2026

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de DNI (Primera Quincena): a partir del día 10 de marzo al 10 de abril de 2026

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 09 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 10 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 11 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 12 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 13 de marzo de 2026

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 9 de marzo al 10 de abril de 2026

Fechas de pago del programa Desempleo Plan 2 (mes a cobrar febrero):

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 5 al 12 de marzo de 2026

