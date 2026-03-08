Quiénes son las jóvenes desaparecidas: la desesperada búsqueda de dos chicas de 17 y 18 años

jovenes-desaparecidas-neuquen

Jóvenes desaparecidas: quiénes son

Conforme a la información de medios locales, una de las jóvenes desaparecidas es Morena Haydeé Jazmín Brezina, de 18 años, quien fue vista por última vez el pasado martes 3 de marzo en la capital neuquina.

De acuerdo con la información difundida por la policía, la chica es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,52 metros, tiene cabello corto color rojo y ojos marrones claros. La última vez que fue vista llevaba puesto un pulóver azul, una remera blanca, un pantalón corto de jean gris y zapatillas negras.

Tras la denuncia, intervino el Departamento Centro de Operaciones Policiales, que inició las tareas de búsqueda y difusión del pedido de paradero para intentar ubicar a la joven.

jovenes-desaparecidas-neuquen-Morena-Haydeé Jazmín-Brezina

En paralelo, también se realiza un operativo para localizar a Maia Jazmín Medina, de 17 años, oriunda de San Patricio del Chañar, cuyo extravío fue denunciado en la provincia y que era buscada por las autoridades en el mismo marco investigativo.

Medina fue descrita de contextura robusta, mide 1,70 metros aproximadamente, tiene tez blanca, cabello oscuro con flequillo y ojos oscuros. Al momento de su desaparición vestía un jean claro, tipo Oxford, top a rayas blancas y negras y zapatillas blancas.

jovenes-desaparecidas-neuquen-Maia-Jazmín-Medina

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar útil para la investigación de las jóvenes desaparecidas, se comunique con la Unidad Fiscal de Homicidios o con dependencias policiales de la ciudad.

También se habilitaron líneas telefónicas para recibir datos, entre ellas la Comisaría 13° al (299) 485-5236 y la Comisaría 18° al (299) 446-0891, mientras continúa el operativo.