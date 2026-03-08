Dos jóvenes de 17 y 18 años son intensamente buscadas en la provincia de Neuquén luego de que sus familiares denunciaron ante la policía que están desaparecidas, lo que derivó en la activación de un operativo para dar con los paraderos de las chicas.
Quiénes son las jóvenes desaparecidas: la desesperada búsqueda de dos chicas de 17 y 18 años
Las familias están sumamente preocupadas por las chicas desaparecidas. Piden información de las jóvenes para poder dar con su incierto paradero
En este contexto, se activó la “Alerta Nati”, el protocolo que utiliza la provincia de Neuquén, que se pone en marcha en estas situaciones.
El caso de las jóvenes desaparecidas preocupa a toda la comunidad y sus familiares, amigos y allegados están completamente desesperados.
Jóvenes desaparecidas: quiénes son
Conforme a la información de medios locales, una de las jóvenes desaparecidas es Morena Haydeé Jazmín Brezina, de 18 años, quien fue vista por última vez el pasado martes 3 de marzo en la capital neuquina.
De acuerdo con la información difundida por la policía, la chica es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,52 metros, tiene cabello corto color rojo y ojos marrones claros. La última vez que fue vista llevaba puesto un pulóver azul, una remera blanca, un pantalón corto de jean gris y zapatillas negras.
Tras la denuncia, intervino el Departamento Centro de Operaciones Policiales, que inició las tareas de búsqueda y difusión del pedido de paradero para intentar ubicar a la joven.
En paralelo, también se realiza un operativo para localizar a Maia Jazmín Medina, de 17 años, oriunda de San Patricio del Chañar, cuyo extravío fue denunciado en la provincia y que era buscada por las autoridades en el mismo marco investigativo.
Medina fue descrita de contextura robusta, mide 1,70 metros aproximadamente, tiene tez blanca, cabello oscuro con flequillo y ojos oscuros. Al momento de su desaparición vestía un jean claro, tipo Oxford, top a rayas blancas y negras y zapatillas blancas.
Ante esta situación, las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar útil para la investigación de las jóvenes desaparecidas, se comunique con la Unidad Fiscal de Homicidios o con dependencias policiales de la ciudad.
También se habilitaron líneas telefónicas para recibir datos, entre ellas la Comisaría 13° al (299) 485-5236 y la Comisaría 18° al (299) 446-0891, mientras continúa el operativo.