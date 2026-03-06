PAMI lanza una alerta urgente: nueva estafa afecta a miles de jubilados en consultas médicas

En concreto, profesionales o centros médicos suelen argumentar "demoras en los pagos del instituto" o que los "aranceles están desactualizados" para solicitar dinero en efectivo al momento de la atención.

Desde la conducción de PAMI, fueron tajantes: ningún afiliado debe abonar montos extra por consultas, estudios, análisis clínicos o emisión de recetas que estén incluidos en la cartilla oficial.

PAMI-cuáles-son-los-nuevos-beneficios-que-tienen-los-jubilados-en-atención-médica-3.jpg Ningún jubilado debe abonar extra si lo que compra o busca está en la cartilla de PAMI.

El organismo recomienda a los jubilados no normalizar estos pedidos de dinero. En caso de verse obligados a pagar para recibir atención urgente, se aconseja solicitar siempre un comprobante de pago o factura donde conste el concepto cobrado. Este documento puede utilizarse como prueba principal.

Ya lo sabes, si sos un jubilado y un profesional le solicita dinero por cualquiera de estos conceptos, está cometiendo una irregularidad que debe ser reportada de inmediato a las autoridades.

Servicios 100% gratuitos en PAMI

Para evitar caer en estos engaños, es fundamental que los beneficiarios conozcan sus derechos. Según la normativa vigente, los siguientes servicios no tienen costo adicional: