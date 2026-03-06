PAMI lanza una alerta urgente: nueva estafa afecta a miles de jubilados en consultas médicas

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ha comenzado a advertir sobre una modalidad de estafa que ha crecido de manera alarmante en las últimas semanas. Como suele suceder, las personas de la tercera edad son el blanco perfecto para quienes tienen mala intención.
Según el organismo, miles de jubilados y pensionados están siendo víctimas de cobros indebidos en consultorios y centros de diagnóstico, bajo conceptos que son totalmente ilegales.
PAMI advierte sobre nueva estafa a jubilados
La maniobra fraudulenta detectada consiste en la exigencia de un pago adicional, comúnmente denominado "plus" o copago, por servicios que ya están financiados por la obra social.
En concreto, profesionales o centros médicos suelen argumentar "demoras en los pagos del instituto" o que los "aranceles están desactualizados" para solicitar dinero en efectivo al momento de la atención.
Desde la conducción de PAMI, fueron tajantes: ningún afiliado debe abonar montos extra por consultas, estudios, análisis clínicos o emisión de recetas que estén incluidos en la cartilla oficial.
El organismo recomienda a los jubilados no normalizar estos pedidos de dinero. En caso de verse obligados a pagar para recibir atención urgente, se aconseja solicitar siempre un comprobante de pago o factura donde conste el concepto cobrado. Este documento puede utilizarse como prueba principal.
Ya lo sabes, si sos un jubilado y un profesional le solicita dinero por cualquiera de estos conceptos, está cometiendo una irregularidad que debe ser reportada de inmediato a las autoridades.
Servicios 100% gratuitos en PAMI
Para evitar caer en estos engaños, es fundamental que los beneficiarios conozcan sus derechos. Según la normativa vigente, los siguientes servicios no tienen costo adicional:
- Consultas médicas: tanto con médicos de cabecera como con especialistas de cartilla.
- Estudios de diagnóstico: radiografías, ecografías, resonancias y análisis de laboratorio autorizados.
- Gestión de recetas: la confección de órdenes médicas y recetas electrónicas es gratuita.
- Insumos y medicamentos: aquellos contemplados en los programas de cobertura total.