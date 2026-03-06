Estafa y la peor decisión de una mujer: entregó los ahorros de toda su vida para una limpieza espiritual

Para “liberarla”, las sospechosas le indicaron que el ritual de sanación debía hacerse directamente sobre su capital físico. A espaldas de su marido, quien ya le había advertido que no confiara en desconocidas, Merlín Díaz sucumbió a la presión psicológica de las artifices de la gran estafa.

La estafa de los 14 millones

Las mujeres regresaron a los pocos días a la peluquería de Buenos Aires y convencieron a la mujer de entregarles la totalidad de los ahorros familiares: 14 millones de pesos. La promesa era simple pero efectiva para alguien bajo estrés emocional: realizarían una “limpieza espiritual” sobre los billetes y se los devolverían en cuestión de horas.

Sin embargo, el silencio fue la única respuesta. Tras enviar decenas de mensajes que nunca fueron contestados, la realidad golpeó a Merlín con una fuerza devastadora. El dinero de su familia había desaparecido y la estafa estaba concretada.

Un final desgarrador por la estafa y un pedido de perdón

La culpa y la desesperación por la estafa llevaron a la joven a una decisión extrema: bebió una botella de ácido muriático. En un último instinto de supervivencia, pidió ayuda a su pareja mientras el químico hacía efecto. Fue trasladada de urgencia, pero la gravedad de las lesiones internas fue irreversible.

“Perdoname”, le alcanzó a decir a su esposo antes de morir.

Antes de encontrar la muerte, Merlín dejó cartas manuscritas donde detallaba la maniobra, incriminaba a las tres mujeres y le suplicaba a su marido que revisara su teléfono celular para aportar pruebas a la justicia.

Tres prófugas con identidad falsa

La investigación por la estafa, a cargo del fiscal Ignacio Torrigino (UFI Nº19), avanzó rápidamente gracias al análisis de las cámaras de seguridad y los chats de la víctima. Los peritajes determinaron que las acusadas utilizaban identidades falsas para moverse.

Aunque fueron localizadas en el barrio La Perla, en Temperley, las sospechosas lograron escapar antes de que llegara el personal policial. Actualmente, la Justicia ha emitido órdenes de detención nacional para:

Mirta Noemí Mitrovich

Nancy Marina Yovanovich

María Silvia Mitrovich

Las tres permanecen prófugas, mientras la comunidad de Ingeniero Budge exige justicia por una vida joven que se apagó tras caer en las redes de una estafa tan antigua como letal.