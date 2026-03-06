Estafa y la peor decisión de una mujer: entregó los ahorros de toda su vida para una limpieza espiritual

Una trama de manipulación emocional y desesperación económica mantiene en vilo a Ingeniero Budge, Buenos Aires. Lo que comenzó como una supuesta ayuda esotérica terminó en la muerte de Merlín Díaz, una peluquera de 30 años que no pudo soportar el peso de haber sido víctima de estafa por tres mujeres.
Hoy en día, por un caso de estafa que sorprendió a muchos, son las más buscadas en distintas localidades de Buenos Aires.
Estafa y muerte de una mujer
La historia relata que hace algunos días, tres mujeres ingresaron al local de Merlín Díaz, ubicado en la esquina de San Juan y Olimpo. Con una habilidad discursiva letal, lograron ganarse la confianza de la víctima. El diagnóstico que le dieron fue el anzuelo: le aseguraron que su falta de progreso económico se debía a un “trabajo malicioso· que pesaba sobre ella.
Para “liberarla”, las sospechosas le indicaron que el ritual de sanación debía hacerse directamente sobre su capital físico. A espaldas de su marido, quien ya le había advertido que no confiara en desconocidas, Merlín Díaz sucumbió a la presión psicológica de las artifices de la gran estafa.
La estafa de los 14 millones
Las mujeres regresaron a los pocos días a la peluquería de Buenos Aires y convencieron a la mujer de entregarles la totalidad de los ahorros familiares: 14 millones de pesos. La promesa era simple pero efectiva para alguien bajo estrés emocional: realizarían una “limpieza espiritual” sobre los billetes y se los devolverían en cuestión de horas.
Sin embargo, el silencio fue la única respuesta. Tras enviar decenas de mensajes que nunca fueron contestados, la realidad golpeó a Merlín con una fuerza devastadora. El dinero de su familia había desaparecido y la estafa estaba concretada.
Un final desgarrador por la estafa y un pedido de perdón
La culpa y la desesperación por la estafa llevaron a la joven a una decisión extrema: bebió una botella de ácido muriático. En un último instinto de supervivencia, pidió ayuda a su pareja mientras el químico hacía efecto. Fue trasladada de urgencia, pero la gravedad de las lesiones internas fue irreversible.
“Perdoname”, le alcanzó a decir a su esposo antes de morir.
Antes de encontrar la muerte, Merlín dejó cartas manuscritas donde detallaba la maniobra, incriminaba a las tres mujeres y le suplicaba a su marido que revisara su teléfono celular para aportar pruebas a la justicia.
Tres prófugas con identidad falsa
La investigación por la estafa, a cargo del fiscal Ignacio Torrigino (UFI Nº19), avanzó rápidamente gracias al análisis de las cámaras de seguridad y los chats de la víctima. Los peritajes determinaron que las acusadas utilizaban identidades falsas para moverse.
Aunque fueron localizadas en el barrio La Perla, en Temperley, las sospechosas lograron escapar antes de que llegara el personal policial. Actualmente, la Justicia ha emitido órdenes de detención nacional para:
- Mirta Noemí Mitrovich
- Nancy Marina Yovanovich
- María Silvia Mitrovich
Las tres permanecen prófugas, mientras la comunidad de Ingeniero Budge exige justicia por una vida joven que se apagó tras caer en las redes de una estafa tan antigua como letal.