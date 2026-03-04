Cómo fue la estafa a Aerolíneas Argentinas por 500.000 dólares que terminó con la detención de un hombre

Destino Aerolíneas Argentinas.jpg El estafador realizó varios viajes con Aerolíneas Argentinas.

La estafa a Aerolíneas Argentinas

La estafa consistía en alterar parámetros del sistema durante la compra de millas, permitiendo que obtener una cantidad desproporcionada de puntos por montos mínimos en pesos. De acuerdo con el expediente, se le atribuye la adquisición fraudulenta de 16.595.000 millas, valuadas en aproximadamente 493.800 dólares al tipo de cambio y cotización oficial del programa, mientras que el monto efectivamente abonado ascendió a tan solo 205.680 pesos.

Con esas millas "truchas", el presunto estafador canjeó pasajes a destinos internacionales de alto valor como Roma, Madrid, Cancún, Miami y hasta Disney, disfrutando de vuelos que de otra forma habrían costado sumas elevadas.

La denuncia de Aerolíneas Argentinas llegó tras detectar anomalías sistémicas en el programa de beneficios, lo que activó una pesquisa exhaustiva a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan. Los peritos informáticos confirmaron la manipulación deliberada, que involucraba modificaciones en los montos finales de pago y la acreditación de millas.

Durante el allanamiento en su domicilio de Ciudadela, la Policía Federal secuestró equipos informáticos, dispositivos y documentación que respaldan la acusación por estafa contra la administración pública agravada por la vulneración de sistemas informáticos.