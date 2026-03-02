Un grave incidente en un conocido boliche de Buenos Aires ocurrió en la madrugada del domingo pasado. Durante una fiesta de música electrónica en Archi Club, se derrumbó una estructura metálica del escenario y dejó varios heridos.
Nueve heridos y 700 evacuados tras un derrumbe en una fiesta electrónica
El derrumbe fue de una torre de luces que cayó sobre un grupo de personas que se encontraba bailando en el lugar
La torre de luces y parte del montaje se derrumbó sobre el sector VIP del boliche alrededor de las 5, mientras un DJ invitado desde Londres realizaba su presentación.
Videos captados por los presentes mostraron el momento exacto del derrumbe, con corridas desesperadas y gritos en medio de la oscuridad y el humo del local.
El derrumbe en el boliche Archi
El colapso afectó principalmente a mesas del área VIP y terraza con vista al río dentro del boliche. Según reportes iniciales, al menos 9 personas resultaron heridas con politraumatismos, golpes y, en algunos casos, traumatismo encéfalo craneal. Tres de las víctimas —de 49, 41 y 27 años— fueron trasladadas al Hospital Pirovano con lesiones que afortunadamente no hicieron correr riesgo de vida, pero sí requirieron asistencia médica en forma inmediata.
El SAME desplegó un amplio operativo con múltiples ambulancias, Bomberos de la Ciudad y Policía de Buenos Aires para asistir a los afectados y controlar la situación tanto en el boliche Archi Club como en las inmediaciones.
Dentro del boliche había aproximadamente 700 personas, superando la capacidad habilitada del local, que según algunos informes está autorizado para 500 asistentes. El derrumbe obligó a una evacuación urgente y total del establecimiento, interrumpiendo el tránsito en la avenida Costanera.
La estructura que se derrumbó no formaba parte fija del boliche Archi Club, sino que había sido montada especialmente para esta fiesta electrónica, lo que apunta a posibles fallas en el diseño, instalación o controles de seguridad previos al evento. Todo está sujeto a una investigación penal que buscará responsabilidades en el incidente.