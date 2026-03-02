Nueve heridos y 700 evacuados tras un derrumbe en una fiesta electrónica

Embed “Terrible”



Porque así fue el derrumbe del boliche Archi, del "Tano" Angelici: hubo 9 heridos y más de 700 evacuados. pic.twitter.com/v7e7akelV8 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 1, 2026

El derrumbe en el boliche Archi

El colapso afectó principalmente a mesas del área VIP y terraza con vista al río dentro del boliche. Según reportes iniciales, al menos 9 personas resultaron heridas con politraumatismos, golpes y, en algunos casos, traumatismo encéfalo craneal. Tres de las víctimas —de 49, 41 y 27 años— fueron trasladadas al Hospital Pirovano con lesiones que afortunadamente no hicieron correr riesgo de vida, pero sí requirieron asistencia médica en forma inmediata.

El SAME desplegó un amplio operativo con múltiples ambulancias, Bomberos de la Ciudad y Policía de Buenos Aires para asistir a los afectados y controlar la situación tanto en el boliche Archi Club como en las inmediaciones.

derrumbe boliche archi 2 El derrumbe en el boliche generó un caos en la madrugada del domingo.

Dentro del boliche había aproximadamente 700 personas, superando la capacidad habilitada del local, que según algunos informes está autorizado para 500 asistentes. El derrumbe obligó a una evacuación urgente y total del establecimiento, interrumpiendo el tránsito en la avenida Costanera.

La estructura que se derrumbó no formaba parte fija del boliche Archi Club, sino que había sido montada especialmente para esta fiesta electrónica, lo que apunta a posibles fallas en el diseño, instalación o controles de seguridad previos al evento. Todo está sujeto a una investigación penal que buscará responsabilidades en el incidente.