Bloqueo de Xuper TV: cómo evitar la nueva estafa de phishing que roba tus datos

Aquí es donde entra en juego el phishing. Estos sitios web imitan a la perfección la estética de la app original, pero su único objetivo es que descargues un archivo malicioso (APK) o que ingreses tus credenciales de correo y tarjetas de crédito para "reactivar el sitio".

ciberdelincuentes Las estafas digitales siempre están a la orden del día.

El enlace, que generalmente aparece en las redes sociales, redirige a una página de phishing con un botón de descarga llamativo. Al hacer clic, el usuario instala un troyano en su dispositivo.

Una vez instalada, la aplicación solicita "permisos de accesibilidad". Si se conceden, el delincuente puede leer mensajes de texto (incluyendo claves de bancos), capturar lo que escribes y acceder a tu galería de fotos. Es decir, caiste en su estafa.

Cómo evitar una estafa de este tipo

Desconfía de los APK externos: nunca instales aplicaciones que no provengan de las tiendas oficiales como Google Play o App Store. El bloqueo de Xuper TV es definitivo; cualquier "versión nueva" fuera de las tiendas es sospechosa.

Revisa la URL: antes de hacer clic, observa la dirección web. Si el dominio es extraño (ej: xuper-tv-free-2026.xyz), cierra la pestaña de inmediato.

No compartas códigos: ningún servicio técnico real te pedirá códigos de verificación enviados por SMS o WhatsApp.