Ni cactus ni suculenta: la planta apta para principiantes que transforma tu jardín por completo

cica

Las hojas que coronan el tronco en forma de roseta son brillantes y de un verde muy oscuro, aunque pueden llegar a medir más de un metro de largo. La cica tiene flores, sólo que no son muy llamativas y tienen una estructura parecida a la de las coníferas.

Cuidados de la planta

Los expertos de Picture This revelan que los jardineros que cuiden esta planta tienen que estar atentos al riego y a las temperaturas extremas. Cuidar de la cica implica abordar su lenta tasa de crecimiento y su sensibilidad al exceso de riego.

El crecimiento óptimo requiere una mezcla de tierra con buen drenaje y evitar el suelo encharcado, ya que se pudren sus raíces con facilidad. Aunque puede soportar períodos de sequía, mantener una ligera humedad en el suelo sin saturación promueve la salud. Lo ideal es uno o dos riegos por semana para mantener su salud sin saturarla de agua.

La cica prospera en ambientes con sol parcial, donde recibe luz filtrada la mayor parte del día. Si bien se adapta al pleno sol, especialmente en climas más templados, la exposición prolongada puede provocar decoloración de las hojas y quemaduras.

palma de sagú El único detalle que deberías tener en cuenta si vas a cultivar esta planta es que es sensible al exceso de agua.

En el caso de cultivar la planta en interiores hay que colocarla en un lugar con luz solar directa o muy brillante, preferentemente con orientación oeste o sur. Además, es importante utilizar una maceta con drenaje excelente, regando solo cuando el sustrato está completamente seco.