Feng Shui: cuáles son los lugares sagrados de casa para colocar una maceta con margaritas

Debido a la suavidad de sus pétalos y su aspecto luminoso, las margaritas facilitan un tránsito armónico de la energía, evitando bloqueos o estancamientos. Colocar dicha planta en el acceso principal no solo ofrece una bienvenida cálida y estética, sino que eleva la frecuencia vibratoria de quienes ingresan, influyendo positivamente en su estado de ánimo desde el primer instante.

Cómo cuidar una margarita en el interior de casa para que no se marchite

Para que la margarita sea un talismán de estas vibras, además de la ubicación de la maceta es fundamental cuidar la planta para que se mantenga en óptimas condiciones. Un ejemplar marchito no podrá atraer ninguna buena energía.

margarita Además de las sugerencias del Feng Shui, también necesitarás saber cómo cuidar una margarita.

En consecuencia, los cuidados de jardinería para este ejemplar son los siguientes:

Necesitan una ubicación con abundante luz solar directa o, al menos semisombra muy luminosa.

Su rango térmico ideal se sitúa entre los 15 °C y 25 °C, adaptándose con nobleza a las temperaturas habituales de un hogar, siempre que se eviten las corrientes de aire extremas.

Se debe regar con frecuencia y con moderación. Durante el verano, conviene hidratarlas cada tres días con poca cantidad de agua para evitar encharcamientos que pudran las raíces. En invierno, el riego debe espaciarse considerablemente.

Con estas claves, lograrás que tu maceta con margaritas sea un talismán de buenas vibras, de acuerdo a lo que dictan los postulados del Feng Shui.