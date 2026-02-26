Ajuste de cuentas: un joven que había salido de prisión fue asesinado a balazos

Ajuste ataque muerte

Según la reconstrucción inicial, Peralta manejaba una Toyota Hilux cuando otro vehículo se le puso a la par y desde allí comenzaron a dispararle con varias armas de fuego. Al verse en esa peligrosa situación, el trató de escapar alejándose del lugar, pero segundos después dos hombres a bordo de una moto volvieron a dispararle, por lo que sufrió graves heridas.

Algunas personas que asistieron al joven en la zona del ataque, lo trasladaron con urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde tras ser evaluado por los médicos fue ingresado al quirófano inconsciente.

Más allá del esfuerzo de los profesionales, el joven murió horas más tarde a causa de las graves heridas de bala que presentaba. Tras el homicidio, la principal hipótesis apunta a un caso de venganza, en un enfrentamiento vinculado al ataque anterior. Un informe preliminar de la autopsia, reveló que el cuerpo de Peralta presentaba cuatro impactos de bala.

De acuerdo a la investigación que encabezó la fiscal Florencia Salas, el móvil de la balacera fue una pelea entre Peralta y un ex amigo del barrio. Esa enemistad reciente habría desencadenado el ataque, en el que Peralta efectuó 197 disparos contra el frente de la casa de su ex amigo. Por esta razón, estuvo en prisión en el Penal de Batán y recuperó la libertad el lunes pasado.

Ajuste ataque hospital

En tanto, la camioneta de Peralta apareció abandonada en Juan N. Fernández y Juan B. Justo, y de acuerdo al peritaje de Policía Científica, tenía seis impactos de bala en la carrocería, mientras que en el lugar del ataque al joven lograron secuestrar nueve vainas calibre 9 milímetros y un proyectil deformado.

La investigación quedó a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien ordenó peritajes sobre el vehículo del joven asesinado y el relevamiento de cámaras de seguridad para identificar a los atacantes, que permanecen prófugos.

En los allanamientos ordenados por la Justicia, realizados después del violento ataque, se secuestraron seis armas de fuego, cerca de 500 municiones, droga fraccionada para la venta y una granada de humo, además de varios vehículos y teléfonos celulares.