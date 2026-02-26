Tres jóvenes amenazaron con un cuchillo a un colectivero del Grupo 813 en Maipú después de negarse a pagar el pasaje. Los tres fueron detenidos tras un operativo en el que intervino el CEO y el sistema de cámaras de seguridad.
Se subieron a un micro sin pagar, amenazaron al chofer con un cuchillo y quedaron detenidos
El hecho ocurrió en la intersección de Barcala y Tropero Sosa. La policía los rastreó con cámaras hasta Guaymallén
El hecho ocurrió este jueves cerca de las 14.20, cuando un llamado a la línea de emergencia alertó que tres sujetos amenazaban al chofer de 29 años mientras la unidad circulaba por Barcala y Tropero Sosa. Según relató la víctima, los jóvenes se negaron a abonar el boleto y, bajo amenaza de un arma blanca, le exigieron continuar el recorrido.
Personal policial se desplazó hasta el lugar y, con el apoyo del CEO y las cámaras de seguridad, siguió el rastro del colectivo. La unidad fue interceptada en la intersección de Godoy Cruz y Colón, en Guaymallén, donde dos de los sospechosos fueron aprehendidos cuando bajaban del rodado.
El tercero intentó escapar subiéndose a otro micro, del Grupo 600, pero fue interceptado y detenido a pocas cuadras del lugar. Durante el procedimiento no se encontró el arma blanca mencionada por el chofer.
Los tres detenidos -de 18, 21 y 27 años- fueron trasladados a sede policial. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú.