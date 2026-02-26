Se subieron a un micro sin pagar, amenazaron al chofer con un cuchillo y quedaron detenidos

El hecho ocurrió este jueves cerca de las 14.20, cuando un llamado a la línea de emergencia alertó que tres sujetos amenazaban al chofer de 29 años mientras la unidad circulaba por Barcala y Tropero Sosa. Según relató la víctima, los jóvenes se negaron a abonar el boleto y, bajo amenaza de un arma blanca, le exigieron continuar el recorrido.

moviles policiales mendoza (1) Los 3 fueron detenidos. Imagen ilustrativa.

Personal policial se desplazó hasta el lugar y, con el apoyo del CEO y las cámaras de seguridad, siguió el rastro del colectivo. La unidad fue interceptada en la intersección de Godoy Cruz y Colón, en Guaymallén, donde dos de los sospechosos fueron aprehendidos cuando bajaban del rodado.