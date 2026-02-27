El único animal que puede correr sobre el agua alcanzando más de 3 metros sin hundirse

Aunque parezca magia, la explicación es pura física. El basilisco combina tres factores clave. Uno de ellos es la velocidad extrema pudiendo alcanzar hasta 1,5 metros por segundo en distancias cortas. Esa rapidez impide que su cuerpo se hunda de inmediato.

Sus patas traseras son especialmente largas y cuentan con membranas laterales que se expanden al tocar el agua. Esto aumenta la superficie de apoyo y genera una especie de “golpe” contra el agua. Además, cada paso crea una pequeña cavidad de aire antes de que el agua vuelva a cerrarse. Mientras el lagarto mantenga el ritmo, sigue avanzando sin hundirse. Cuando pierde velocidad, ya no puede sostenerse y comienza a nadar con normalidad.

Un ejemplar adulto puede recorrer entre 3 y 5 metros sin hundirse, dependiendo de su tamaño y velocidad. Los juveniles, al ser más livianos, suelen lograr mejores resultados. Es por eso que el Basiliscus es el único vertebrado conocido que puede correr sobre el agua de esta manera tan evidente y prolongada gracias a una combinación única de velocidad, peso y adaptación evolutiva.