El único animal que puede correr sobre el agua alcanzando más de 3 metros sin hundirse

Cada especie animal tiene sus particularidades, pero hay un reptil que rompe con todos los esquemas del mundo: camina sobre el agua. A diferencia de cualquier otro representante de su clase, este sorprendente animal y su especie son el único capaz de hacerlo, un rasgo que lo convierte en una verdadera rareza evolutiva.
Pues en el mundo animal existen habilidades sorprendentes, pero pocas tan impactantes como la de un pequeño reptil capaz de correr sobre el agua sin hundirse. Se trata del llamado “lagarto Jesucristo”, un apodo popular que recibe el Basiliscus basiliscus, una especie que habita en las selvas tropicales de Centroamérica y que con su extraña capacidad ha dejad a todos fascinados.
Lagarto: el único animal que puede correr sobre el agua sin hundirse alcanzando 25 kilómetros por hora
El protagonista de este fenómeno es el basilisco común, un reptil que vive cerca de ríos y arroyos en países como Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Su habilidad más impresionante aparece cuando se siente amenazado, ya que en lugar de lanzarse al agua para nadar, corre literalmente sobre su superficie. Este comportamiento le permitió ganarse el apodo de “lagarto Jesucristo”, porque parece desafiar las leyes de la gravedad durante varios metros.
Aunque parezca magia, la explicación es pura física. El basilisco combina tres factores clave. Uno de ellos es la velocidad extrema pudiendo alcanzar hasta 1,5 metros por segundo en distancias cortas. Esa rapidez impide que su cuerpo se hunda de inmediato.
Sus patas traseras son especialmente largas y cuentan con membranas laterales que se expanden al tocar el agua. Esto aumenta la superficie de apoyo y genera una especie de “golpe” contra el agua. Además, cada paso crea una pequeña cavidad de aire antes de que el agua vuelva a cerrarse. Mientras el lagarto mantenga el ritmo, sigue avanzando sin hundirse. Cuando pierde velocidad, ya no puede sostenerse y comienza a nadar con normalidad.
Un ejemplar adulto puede recorrer entre 3 y 5 metros sin hundirse, dependiendo de su tamaño y velocidad. Los juveniles, al ser más livianos, suelen lograr mejores resultados. Es por eso que el Basiliscus es el único vertebrado conocido que puede correr sobre el agua de esta manera tan evidente y prolongada gracias a una combinación única de velocidad, peso y adaptación evolutiva.