Descubre al horóscopo chino, sus revelaciones y las predicciones que tiene preparadas para esta semana del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026, en el año del Caballo de Fuego, y para todos los signos o animales del zodiaco oriental.
Astrología china
Los astros orientales predicen cuál será el destino y las predicciones para todos los animales del horóscopo chino durante esta semana que comienza
Los astros del horóscopo chino se alinean de manera distinta para cada signo en esta semana, brindándoles oportunidades únicas para crecer y evolucionar. ¿Estás listo para descubrir qué te deparan sus predicciones en esta semana?
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026
- Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía de esta semana se moverá con rapidez y te pedirá decisiones ágiles que podrían abrir una puerta inesperada en el ámbito profesional. Un encuentro casual despertará una idea que, si la desarrollas con constancia, mejorará tus ingresos en los próximos meses. La fortuna se inclinará a tu favor cuando actúes con discreción y estrategia, evitando comentarios innecesarios. En lo emocional, sentirás mayor claridad para expresar lo que guardabas desde hace tiempo. Hacia el final de la semana, una noticia alentadora reforzará tu confianza
- Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la vibración semanal te impulsará a consolidar planes que venías postergando, especialmente en asuntos financieros. Una conversación sincera permitirá resolver tensiones y fortalecer alianzas importantes. La fortuna se manifestará de manera gradual, premiando tu paciencia y tu disciplina habitual. Habrá momentos de introspección que te ayudarán a ordenar prioridades y descartar cargas innecesarias. El domingo traerá una sensación de estabilidad que confirmará que vas por el camino correcto
- Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la intensidad marcará el ritmo de estos días y te llevará a actuar con determinación frente a un desafío nuevo. Una propuesta inesperada pondrá a prueba tu audacia, pero la recompensa será proporcional al riesgo asumido. La fortuna te acompañará en decisiones vinculadas a viajes, estudios o expansión personal. En el plano afectivo, se renovará la pasión y habrá gestos que fortalecerán vínculos. Al cerrar la semana, sentirás que recuperas el control de una situación que parecía incierta
- Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la atmósfera semanal favorecerá la armonía y el equilibrio en tu entorno cercano. Surgirá una oportunidad para demostrar tu talento creativo y recibir reconocimiento sincero. La fortuna se expresará en pequeños logros diarios que, sumados, generarán un avance significativo. En temas económicos, convendrá actuar con prudencia y evaluar cada detalle antes de comprometer recursos. El fin de semana ofrecerá un momento de calma que revitalizará tu ánimo
- Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía estará cargada de magnetismo y atraerá situaciones que te colocarán en el centro de la escena. Un proyecto ambicioso comenzará a tomar forma con el apoyo de personas influyentes. La fortuna se manifestará a través de reconocimientos públicos o avances concretos en tu carrera. Emocionalmente, sentirás mayor seguridad para expresar deseos y marcar límites. El cierre de la semana traerá una sorpresa agradable que reforzará tu entusiasmo
- Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la semana invitará a observar antes de actuar, permitiéndote detectar detalles que otros pasarán por alto. Una estrategia silenciosa te dará ventaja en asuntos laborales o financieros. La fortuna se presentará cuando confíes en tu intuición y mantengas discreción en tus planes. En el ámbito afectivo, habrá conversaciones profundas que fortalecerán la confianza mutua. El domingo dejará una sensación de logro íntimo y satisfacción personal
- Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la dinámica semanal será acelerada y te motivará a iniciar actividades que amplíen tus horizontes. Un cambio de rutina traerá entusiasmo renovado y contactos valiosos. La fortuna aparecerá ligada a movimientos, viajes cortos o nuevas alianzas. En el amor, surgirán momentos espontáneos que revitalizarán la conexión. Al finalizar la semana, notarás avances concretos en metas que parecían estancadas
- Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la sensibilidad se convertirá en tu mayor fortaleza y te permitirá conectar con oportunidades sutiles. Un proyecto creativo recibirá apoyo inesperado que impulsará su desarrollo. La fortuna se expresará en gestos solidarios que luego regresarán multiplicados. En lo económico, será conveniente organizar gastos y priorizar inversiones seguras. El fin de semana traerá inspiración y una sensación de renovación interior
- Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la astucia será clave para sortear desafíos que surgirán a mitad de semana. Una propuesta innovadora te permitirá destacarte en tu entorno profesional. La fortuna se alineará con tu capacidad de adaptación y tu rapidez mental. En el plano afectivo, habrá sorpresas agradables que romperán la rutina. El domingo cerrará con una sensación de triunfo discreto pero significativo
- Gallo (1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la organización y el enfoque te permitirán aprovechar oportunidades que otros no verán. Una conversación estratégica abrirá la puerta a mejoras económicas. La fortuna favorecerá acuerdos y negociaciones bien planificadas. En lo emocional, experimentarás mayor estabilidad y claridad en tus decisiones. La semana culminará con resultados visibles que reforzarán tu confianza
- Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la lealtad y el compromiso serán recompensados con avances sólidos en proyectos compartidos. Una noticia relacionada con trabajo o estudios generará alivio y optimismo. La fortuna se manifestará cuando mantengas coherencia entre lo que dices y lo que haces. En el amor, se fortalecerán la comprensión y el apoyo mutuo. Al terminar la semana, sentirás que se afianzan bases importantes para el futuro
- Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031): la energía semanal invitará a disfrutar logros recientes y a planificar con visión de largo plazo. Una oportunidad financiera surgirá de una conversación informal. La fortuna favorecerá inversiones prudentes y decisiones meditadas. En el plano afectivo, habrá momentos de cercanía que reforzarán la armonía. El cierre de la semana dejará una sensación de plenitud y confianza renovada