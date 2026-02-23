HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del martes 24 de febrero, día de la Serpiente de Tierra Yin.

Signo regente: Serpiente

Serpiente Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Búfalo, Gallo

Búfalo, Gallo Animales incompatibles: Cerdo

Cerdo Actividades recomendadas: planificación financiera, análisis estratégico, estudios, negociaciones discretas, organización interna

planificación financiera, análisis estratégico, estudios, negociaciones discretas, organización interna Actividades a evitar: decisiones apresuradas, revelaciones impulsivas, conflictos emocionales intensos, asumir riesgos innecesarios

Horóscopo chino: la energía de la Serpiente de Tierra Yin

En el horóscopo chino, Serpiente de Tierra Yin combina profundidad estratégica con estabilidad silenciosa. La Tierra Yin aporta prudencia, realismo y enfoque práctico, mientras que la Serpiente favorece inteligencia, intuición y análisis detallado. Es un día ideal para revisar planes, ordenar recursos y avanzar con discreción. La energía no busca protagonismo, sino resultados sólidos y bien pensados. Conviene actuar con paciencia, observar antes de intervenir y evitar confrontaciones emocionales. Bien utilizada, esta vibración permite consolidar bases firmes para el futuro.

