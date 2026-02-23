El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este martes 24 de febrero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del martes 24 de febrero, día de la Serpiente de Tierra Yin
- Signo regente: Serpiente
- Elemento: Tierra
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Búfalo, Gallo
- Animales incompatibles: Cerdo
- Actividades recomendadas: planificación financiera, análisis estratégico, estudios, negociaciones discretas, organización interna
- Actividades a evitar: decisiones apresuradas, revelaciones impulsivas, conflictos emocionales intensos, asumir riesgos innecesarios
Horóscopo chino: la energía de la Serpiente de Tierra Yin
En el horóscopo chino, Serpiente de Tierra Yin combina profundidad estratégica con estabilidad silenciosa. La Tierra Yin aporta prudencia, realismo y enfoque práctico, mientras que la Serpiente favorece inteligencia, intuición y análisis detallado. Es un día ideal para revisar planes, ordenar recursos y avanzar con discreción. La energía no busca protagonismo, sino resultados sólidos y bien pensados. Conviene actuar con paciencia, observar antes de intervenir y evitar confrontaciones emocionales. Bien utilizada, esta vibración permite consolidar bases firmes para el futuro.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del día favorece decisiones financieras cuidadosas. La Tierra Yin impulsa organización y enfoque estratégico. Es un buen momento para revisar presupuestos o contratos. Conviene actuar con discreción. La jornada permite avances silenciosos. La prudencia será clave
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la compatibilidad aporta estabilidad y claridad. La Tierra Yin favorece consolidación de proyectos. Es un día propicio para formalizar acuerdos o estructurar planes. Conviene mantener constancia. La jornada puede ser productiva. La disciplina dará resultados concretos
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía del día puede sentirse más lenta de lo habitual. La Tierra Yin exige paciencia y estrategia. Conviene evitar impulsividad. Es un buen momento para planificar en silencio. La jornada favorece organización interna. La moderación será beneficiosa
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la combinación energética favorece análisis emocional y claridad mental. La Tierra Yin aporta estabilidad a decisiones personales. Es un día adecuado para conversaciones privadas. Conviene actuar con diplomacia. La jornada permite resolver asuntos pendientes. La serenidad será tu aliada
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía invita a actuar con mayor discreción. La Tierra Yin favorece planificación estratégica a largo plazo. Es un buen momento para estructurar metas sin anunciar movimientos. Conviene evitar confrontaciones innecesarias. La jornada puede ser estable. La prudencia fortalecerá resultados
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): al ser el signo regente, la energía fluye con naturalidad. La Tierra Yin potencia análisis profundo y claridad estratégica. Es un día ideal para tomar decisiones importantes con serenidad. Conviene actuar con discreción. La jornada favorece consolidación y seguridad. La inteligencia práctica será tu fortaleza
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía estable puede sentirse restrictiva. La Tierra Yin pide organización y paciencia. Conviene evitar impulsividad en decisiones laborales. Es un buen momento para ordenar prioridades. La jornada favorece disciplina. La constancia traerá estabilidad
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la energía del día favorece estructura emocional y claridad financiera. La Tierra Yin ayuda a organizar recursos. Es un buen momento para planificar proyectos personales. Conviene actuar con serenidad. La jornada permite avances concretos. La estabilidad será beneficiosa
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía invita a actuar con mayor cautela. La Tierra Yin favorece reflexión antes de tomar decisiones. Conviene evitar riesgos innecesarios. Es un buen día para planificación estratégica. La jornada puede ser productiva si mantienes discreción. La paciencia dará frutos
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la compatibilidad fortalece claridad y determinación. La Tierra Yin favorece organización y estructura. Es un excelente momento para revisar detalles importantes. Conviene actuar con precisión. La jornada promete avances estables. El enfoque será recompensado
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía del día puede sentirse exigente. La Tierra Yin pide paciencia y control emocional. Conviene evitar discusiones innecesarias. Es mejor observar antes de reaccionar. La jornada requiere equilibrio. La prudencia evitará tensiones
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la incompatibilidad aconseja cautela. La Tierra Yin puede generar dudas o tensiones internas. Conviene evitar decisiones importantes hoy. Es mejor actuar con discreción y reflexión. La jornada exige paciencia. La calma será fundamental