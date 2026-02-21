El horóscopo chino revela para este domingo 22 de febrero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al flamante Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 22 de febrero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana te encuentra más reflexivo de lo habitual, repasando decisiones recientes mientras el entorno avanza con calma. A media jornada surge un plan espontáneo que rompe esa introspección y te obliga a elegir entre quedarte en lo conocido o animarte a algo distinto. La tarde trae una charla reveladora en la que descubres un dato que cambia tu perspectiva sobre alguien cercano. Al caer la noche sientes que el día te empujó a salir de la comodidad mental. Terminas la jornada con una curiosidad renovada que te mantiene despierto por dentro
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el domingo inicia con una sensación de orden que te tranquiliza y te permite disfrutar sin urgencias. Durante el mediodía decides ocuparte de algo práctico que venías postergando, simplemente para empezar la semana más liviano. La tarde se presta para compartir con personas de confianza sin necesidad de grandes despliegues. Cuando llega la noche valoras la estabilidad construida paso a paso. Cierras el día con la convicción de que la constancia siempre rinde frutos
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la mañana despierta tu deseo de movimiento, aunque el contexto invite al descanso. A mitad del día surge un intercambio intenso que te obliga a medir tus palabras con más cuidado del habitual. La tarde se convierte en una oportunidad para reconectar con lo que te apasiona sin pedir permiso. Al anochecer percibes que la energía no se trata solo de actuar, sino también de escuchar. Terminas el domingo con una sensación de equilibrio entre impulso y reflexión
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el día comienza suave, con ganas de rodearte de ambientes cálidos y familiares. En el mediodía alguien te hace un comentario que toca una fibra sensible, pero sabrás manejarlo con elegancia. La tarde favorece actividades tranquilas que nutren tu mundo interior. Al caer la noche experimentas una sensación de contención afectiva. Finalizas el domingo sintiéndote acompañado en lo esencial
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la mañana trae ideas ambiciosas incluso en un día de pausa, y te cuesta desconectar del todo. A mitad de jornada aparece la oportunidad de planear algo a futuro con mayor claridad. La tarde te invita a escuchar opiniones distintas sin sentir que pierdes autoridad. Cuando la noche se instala entiendes que proyectar también implica ajustar expectativas. Cierras el día con una visión más realista y sólida
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana te encuentra observando silenciosamente lo que ocurre a tu alrededor. Durante el mediodía percibes una tensión sutil que otros no detectan, y prefieres no intervenir de inmediato. La tarde te ofrece un momento de introspección que aclara tus pensamientos. Al anochecer decides actuar con cautela frente a un asunto delicado. Terminas el domingo con una determinación discreta pero firme
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el domingo arranca con ganas de salir, explorar o cambiar de entorno. A mitad del día disfrutas de conversaciones dinámicas que estimulan tu mente. La tarde puede traer cierta impaciencia si las cosas se vuelven demasiado lentas. Cuando cae la noche reconoces la importancia de bajar el ritmo antes de comenzar la semana. Cierras el día con una sensación de energía bien canalizada
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la mañana despierta recuerdos que te invitan a reflexionar sobre decisiones pasadas. En el mediodía alguien cercano te brinda palabras que reconfortan sin necesidad de consejos extensos. La tarde favorece actividades creativas que te ayudan a ordenar emociones. Al anochecer sientes que tu sensibilidad es una fortaleza y no una debilidad. Finalizas el día con mayor aceptación de tu mundo interior
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el día comienza con humor ligero y predisposición a disfrutar. Durante el mediodía surge un desafío inesperado que pone a prueba tu ingenio incluso en descanso. La tarde te permite demostrar que puedes resolver sin dramatizar. Cuando llega la noche te das cuenta de que tu rapidez mental fue clave para evitar complicaciones. Terminas el domingo con confianza renovada en tus recursos
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la mañana se presenta ideal para ordenar ideas y planificar la semana. A mitad del día ajustas detalles prácticos que te darán tranquilidad más adelante. La tarde puede traer una revisión interna sobre metas a mediano plazo. Al caer la noche experimentas claridad respecto a tus prioridades. Cierras el domingo con determinación organizada
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el inicio del día está marcado por la necesidad de cuidar y acompañar a alguien cercano. En el mediodía recibes una muestra de gratitud que confirma tu importancia en ese vínculo. La tarde invita a establecer límites sanos para no sobrecargarte. Cuando llega la noche sientes que el equilibrio entre dar y recibir empieza a acomodarse. Terminas el domingo con relaciones más justas
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana transcurre con placer en los pequeños detalles cotidianos. A mitad de jornada decides invertir tiempo en algo que te genera satisfacción genuina. La tarde favorece encuentros agradables sin tensiones innecesarias. Al anochecer reflexionas sobre cómo administrar mejor tus recursos emocionales y materiales. Cierras el día con una sensación de plenitud sencilla