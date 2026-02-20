El horóscopo chino revela para este sábado 21 de febrero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al flamante Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy sábado 21 de febrero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el sábado inicia con necesidad de descanso mental, aunque tu cabeza siga generando planes. Durante la mañana conviene desconectar de preocupaciones laborales. A mitad del día aparece una charla distendida que te ayuda a cambiar de perspectiva. La tarde es ideal para actividades que estimulen tu curiosidad sin presión. Terminas la noche con ideas nuevas pero sin urgencia por ejecutarlas
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la jornada comienza tranquila, con ganas de mantener rutinas simples. En el mediodía disfrutas de la estabilidad que tanto valoras. La tarde invita a compartir tiempo con personas de confianza. Al caer la noche agradeces la calma sin sobresaltos. Cierras el día sintiendo que la serenidad también es una forma de éxito
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el sábado trae una energía expansiva que te impulsa a salir, moverte o proponer algo distinto. Durante el mediodía surge una invitación que despierta entusiasmo inmediato. La tarde se vuelve intensa en emociones, especialmente si hay encuentros importantes. Cuando llega la noche necesitas un momento a solas para procesar lo vivido. Terminas el día sintiéndote vivo y renovado
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana se presenta suave y armoniosa, ideal para actividades tranquilas. A mitad del día sientes conexión especial con alguien cercano. La tarde favorece espacios acogedores y conversaciones profundas. Al anochecer experimentas una sensación de seguridad emocional. Cierras el sábado agradeciendo la compañía sincera
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el día comienza con ganas de planificar algo ambicioso incluso en tiempo de descanso. Durante el mediodía podrías asumir un rol organizador en reuniones o encuentros. La tarde trae reconocimiento espontáneo por tu iniciativa. Cuando cae la noche decides soltar el control y simplemente disfrutar. Terminas el sábado entendiendo que también puedes liderar desde la alegría
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana invita a momentos de introspección y lectura interior. En el mediodía prefieres conversaciones selectivas en lugar de grandes reuniones. La tarde favorece actividades que estimulan tu mente. Al llegar la noche te sientes emocionalmente equilibrado. Cierras el día con una sensación de claridad tranquila
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el sábado arranca con impulso de aventura o movimiento físico. A mitad de jornada disfrutas de cambiar de ambiente o rutina. La tarde puede traer encuentros espontáneos y dinámicos. Cuando cae la noche sientes satisfacción por haber seguido tu energía natural. Terminas el día con el cuerpo cansado pero el ánimo alto
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la mañana trae sensibilidad artística y ganas de crear algo propio. Durante el mediodía buscas espacios donde te sientas comprendido. La tarde favorece momentos íntimos y conversaciones honestas. Al anochecer logras expresar emociones con mayor claridad. Cierras el sábado sintiéndote escuchado
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el día comienza con humor ligero y ganas de divertirte. A mitad de jornada surge un plan improvisado que rompe cualquier monotonía. La tarde exige rapidez para adaptarte a cambios inesperados. Cuando llega la noche valoras haber actuado con espontaneidad. Terminas el sábado con historias para contar
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la mañana puede iniciar con deseo de ordenar espacios físicos. Durante el mediodía disfrutas ver resultados visibles de tu esfuerzo. La tarde trae una sensación de control positivo sobre tu entorno. Al anochecer decides relajarte y dejar la perfección de lado. Cierras el día equilibrando productividad y descanso
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el sábado comienza con necesidad de compartir tiempo con personas leales. En el mediodía fortaleces vínculos a través de gestos simples pero significativos. La tarde invita a conversaciones profundas y sinceras. Cuando cae la noche sientes gratitud por quienes permanecen a tu lado. Terminas el día con el corazón tranquilo
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana se presenta relajada y agradable, sin prisas innecesarias. A mitad de jornada encuentras placer en actividades sencillas. La tarde favorece compartir buena comida o momentos placenteros. Al anochecer reflexionas sobre el equilibrio entre disfrutar y cuidar recursos. Cierras el sábado con sensación de abundancia emocional