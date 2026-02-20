El horóscopo chino revela para este viernes 20 de febrero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al flamante Año del Caballo de Fuego.
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 20 de febrero
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana comienza con cierta presión externa que te obliga a reaccionar más rápido de lo que quisieras, pero tu capacidad de adaptación vuelve a jugar a favor. A mitad del día surge una propuesta interesante que conviene analizar con calma antes de aceptar. La tarde trae un momento de lucidez en el que entiendes qué es realmente prioritario. Al anochecer sientes que has logrado ordenar el caos inicial. Cierras el día con una estrategia más clara para lo que viene
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el viernes arranca con firmeza y una lista mental bien definida de tareas por cumplir. Durante el mediodía alguien puede intentar modificar tus planes, pero sabrás sostener tu postura sin entrar en conflicto. La tarde avanza de forma constante, aunque más lenta de lo que otros quisieran. Al caer la noche experimentas la tranquilidad que da haber hecho lo necesario. Terminas la jornada reafirmando que tu ritmo es tu fortaleza
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): desde temprano se activa en ti una necesidad de tomar decisiones que vienes postergando. El mediodía trae un intercambio intenso que te obliga a hablar con franqueza. La tarde se convierte en terreno fértil para actuar en coherencia con lo que dijiste. Cuando llega la noche percibes una mezcla de cansancio y liberación. Cierras el día con la sensación de haber enfrentado algo importante sin evasivas
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana transcurre con cierta inquietud emocional que se disipa cuando decides enfocarte en lo concreto. A mitad de jornada recibes una señal que confirma que ibas por buen camino. La tarde es ideal para resolver asuntos pendientes sin presión externa. Al anochecer sientes mayor estabilidad interna que días atrás. Finalizas el viernes con una sensación de armonía recuperada
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el día comienza con ambición renovada y ganas de avanzar en algo grande. Durante el mediodía surge una oportunidad que requiere rapidez mental y visión amplia. La tarde te desafía a coordinar esfuerzos con otras personas en lugar de hacerlo todo solo. Cuando cae la noche notas que el verdadero logro fue saber colaborar. Terminas el día entendiendo que el liderazgo también implica compartir protagonismo
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana invita a revisar detalles que podrían pasar desapercibidos para otros. En el mediodía descubres una pieza de información clave que cambia tu enfoque. La tarde te impulsa a actuar con discreción y paciencia estratégica. Al llegar la noche te sientes un paso adelante, aunque nadie más lo note todavía. Cierras el viernes con una ventaja silenciosa
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): desde temprano sientes el impulso de terminar lo pendiente para liberar el fin de semana. A mitad de jornada podrías distraerte con algo más atractivo, pero conviene mantener el foco. La tarde trae dinamismo y cierta prisa por cerrar asuntos abiertos. Cuando cae la noche aparece una sensación de libertad bien ganada. Concluyes el día listo para cambiar de ritmo
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la mañana se presenta introspectiva, con pensamientos que piden orden y claridad. Durante el mediodía alguien te brinda apoyo emocional en el momento justo. La tarde favorece actividades creativas o artísticas que te reconectan contigo. Al anochecer sientes alivio al expresar lo que llevabas guardado. Terminas el viernes más liviano por dentro
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el día arranca con rapidez mental y capacidad para resolver imprevistos. A mitad de jornada surge un reto que exige ingenio más que esfuerzo físico. La tarde puede traer competencia o comparación, pero sabrás destacarte sin exagerar. Cuando llega la noche reconoces que tu flexibilidad fue decisiva. Cierras el viernes con satisfacción intelectual
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la mañana exige organización para evitar acumulación de tareas. Durante el mediodía logras poner en orden algo que parecía descontrolado. La tarde trae una revisión importante que mejora resultados finales. Al anochecer experimentas la tranquilidad de haber hecho las cosas correctamente. Finalizas el día con orgullo por tu disciplina
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el viernes comienza con una conversación que toca temas de confianza. En el mediodía sientes la necesidad de aclarar malentendidos antes de que crezcan. La tarde favorece acuerdos sinceros y directos. Cuando cae la noche experimentas alivio por haber sido transparente. Terminas la jornada con vínculos más sólidos
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana transcurre con optimismo y ganas de disfrutar pequeños logros. A mitad de jornada surge un tema práctico que conviene atender sin postergación. La tarde se vuelve productiva si mantienes el equilibrio entre deber y placer. Al anochecer te permites relajarte sin sentir culpa. Cierras el viernes con sensación de bienestar merecido