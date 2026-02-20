Signo regente: Tigre

Tigre Elemento: Fuego

Fuego Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Caballo, Perro, Cerdo

Caballo, Perro, Cerdo Animales incompatibles: Mono

Mono Actividades recomendadas: iniciar proyectos, tomar decisiones importantes, liderar equipos, actividades deportivas, acciones valientes

iniciar proyectos, tomar decisiones importantes, liderar equipos, actividades deportivas, acciones valientes Actividades a evitar: impulsividad excesiva, discusiones por orgullo, riesgos innecesarios, actuar sin planificación mínima

Horóscopo chino: la energía del Tigre de Fuego Yang

En el horóscopo chino, el Tigre de Fuego Yang trae una energía intensa, dinámica y apasionada. El Fuego Yang amplifica la valentía, el liderazgo y la determinación, mientras que el Tigre impulsa acción, coraje y espíritu competitivo. Es un día ideal para avanzar con fuerza, tomar decisiones postergadas y asumir retos con seguridad. La energía favorece el movimiento, la iniciativa y el entusiasmo, pero exige autocontrol para no caer en impulsividad o confrontaciones innecesarias. Bien canalizada, esta vibración puede generar avances importantes y resultados visibles.

Horóscopo chino: las predicciones del sábado 21 de febrero, día del Tigre de Fuego Yang