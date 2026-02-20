El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 21 de febrero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 21 de febrero, día del Tigre de Fuego Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente: Tigre
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Caballo, Perro, Cerdo
- Animales incompatibles: Mono
- Actividades recomendadas: iniciar proyectos, tomar decisiones importantes, liderar equipos, actividades deportivas, acciones valientes
- Actividades a evitar: impulsividad excesiva, discusiones por orgullo, riesgos innecesarios, actuar sin planificación mínima
Horóscopo chino: la energía del Tigre de Fuego Yang
En el horóscopo chino, el Tigre de Fuego Yang trae una energía intensa, dinámica y apasionada. El Fuego Yang amplifica la valentía, el liderazgo y la determinación, mientras que el Tigre impulsa acción, coraje y espíritu competitivo. Es un día ideal para avanzar con fuerza, tomar decisiones postergadas y asumir retos con seguridad. La energía favorece el movimiento, la iniciativa y el entusiasmo, pero exige autocontrol para no caer en impulsividad o confrontaciones innecesarias. Bien canalizada, esta vibración puede generar avances importantes y resultados visibles.
Horóscopo chino: las predicciones del sábado 21 de febrero, día del Tigre de Fuego Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la intensidad del día puede sentirse desafiante. El Fuego Yang acelera el ritmo y exige rapidez en decisiones. Conviene actuar con estrategia y no dejarse llevar por presiones externas. La jornada favorece movimientos audaces si están bien calculados. Evitar confrontaciones innecesarias será clave. La prudencia equilibra la energía
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el dinamismo del Tigre puede sacarte de tu zona cómoda. El Fuego Yang impulsa acción inmediata, pero conviene mantener tu método habitual. Es un buen día para avanzar con firmeza en proyectos ya iniciados. Evitar discusiones por diferencias de criterio será importante. La constancia modera la intensidad
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): al ser el signo regente, la energía se siente poderosa y estimulante. El Fuego Yang potencia liderazgo, magnetismo y decisión. Es un día ideal para iniciar algo importante o asumir un reto personal. Conviene evitar arrogancia o impulsividad. La acción consciente trae éxito. La jornada puede ser muy productiva
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la intensidad del Fuego Yang puede generar cierta inquietud. Conviene mantener serenidad y evitar conflictos. Es un buen momento para apoyar proyectos ajenos sin exponerte demasiado. La diplomacia será tu mejor aliada. La jornada exige equilibrio emocional. Actuar con prudencia trae estabilidad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del Tigre estimula ambición y movimiento. El Fuego Yang potencia entusiasmo y creatividad. Es un día favorable para presentar ideas o asumir liderazgo. Conviene evitar rivalidades innecesarias. La jornada puede traer avances rápidos. La iniciativa bien dirigida será recompensada
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el Fuego Yang activa tu energía interna con intensidad. Es un día para actuar con estrategia y visión clara. Evitar reacciones impulsivas garantiza mejores resultados. La jornada favorece decisiones firmes si están bien meditadas. La inteligencia emocional será clave. El enfoque trae éxito
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la compatibilidad potencia entusiasmo y movimiento. El Fuego Yang fortalece tu dinamismo natural. Es un día ideal para emprender, viajar o iniciar algo nuevo. Conviene mantener organización para no dispersarte. La energía te favorece ampliamente. La acción decidida trae resultados positivos
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la intensidad del día puede generar sensibilidad adicional. El Fuego Yang exige firmeza emocional. Conviene evitar discusiones y actuar con calma. Es mejor avanzar de manera gradual. La jornada pide equilibrio interno. La prudencia te dará estabilidad
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la incompatibilidad sugiere cautela. El Fuego Yang puede provocar tensiones o competencia directa. Conviene no entrar en confrontaciones innecesarias. Es mejor observar antes de actuar. La jornada requiere estrategia inteligente. Mantener la calma evita conflictos
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la energía del día impulsa decisiones rápidas. El Fuego Yang potencia claridad y determinación. Es un buen momento para resolver asuntos pendientes. Evitar críticas excesivas mejora relaciones. La jornada favorece liderazgo organizado. La acción concreta genera resultados
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la compatibilidad fortalece valentía y acción. El Fuego Yang potencia iniciativa y confianza. Es un día favorable para asumir responsabilidades importantes. Mantener equilibrio emocional mejora resultados. La jornada puede traer avances significativos. La determinación será recompensada
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la compatibilidad suaviza la intensidad del Fuego Yang. Es un día positivo para iniciar proyectos personales. Conviene actuar con entusiasmo pero sin precipitación. La jornada favorece avances en relaciones y trabajo. Mantener claridad en objetivos será esencial. La energía es constructiva si se administra bien