El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 20 de febrero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 20 de febrero, día del Búfalo de Madera Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente: Búfalo
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Serpiente, Gallo, Rata
- Animales incompatibles: Cabra
- Actividades recomendadas: consolidar proyectos, organizar finanzas, trabajo disciplinado, planificación a largo plazo, cerrar pendientes
- Actividades a evitar: decisiones impulsivas, confrontaciones emocionales, cambios drásticos, dispersión
Horóscopo chino: la energía del Búfalo de Madera Yin
En el horóscopo chino, el Búfalo de Madera Yin aporta una energía constante, estratégica y paciente. La Madera Yin simboliza crecimiento gradual y planificación cuidadosa, mientras que el Búfalo favorece disciplina, responsabilidad y perseverancia. Es un día ideal para estructurar proyectos, ordenar asuntos financieros y avanzar paso a paso hacia metas concretas. No es una jornada para improvisar, sino para actuar con método y estabilidad. La constancia será la clave del éxito.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 20 de febrero, día del Búfalo de Madera Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la compatibilidad favorece acuerdos sólidos y decisiones prácticas. La Madera Yin impulsa planificación cuidadosa. Es un buen día para organizar finanzas y avanzar en proyectos laborales. Mantener disciplina garantiza resultados. La jornada permite crecimiento estable. La estrategia será tu mejor herramienta
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): al ser el signo regente, la energía se siente firme y productiva. La Madera Yin potencia visión a largo plazo. Es un día ideal para consolidar planes y asumir responsabilidades importantes. Evitar rigidez excesiva mejora relaciones. La constancia trae frutos. La jornada resulta estable y positiva
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía puede sentirse más lenta de lo habitual. La Madera Yin pide paciencia y estrategia. Conviene no forzar resultados inmediatos. La planificación ordenada garantiza avances seguros. Evitar impulsividad es clave. La jornada exige constancia
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la Madera Yin armoniza con tu energía natural. Es un buen día para trabajar en proyectos creativos con estructura. Conviene mantener enfoque claro. La paciencia asegura crecimiento. Evitar distracciones mejora resultados. La jornada es productiva si se actúa con método
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del día exige disciplina y orden. La Madera Yin favorece planificación detallada. Es momento de estructurar ideas antes de ejecutarlas. Evitar decisiones apresuradas evita errores. La jornada invita a trabajar con constancia. El progreso será gradual pero firme
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la compatibilidad potencia avances estratégicos. La Madera Yin impulsa decisiones inteligentes y bien calculadas. Es un día favorable para consolidar acuerdos o inversiones. Mantener discreción fortalece resultados. La jornada es estable y productiva. La planificación detallada marca la diferencia
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el ritmo pausado puede generar impaciencia. La Madera Yin pide constancia y moderación. Conviene enfocarse en tareas concretas. Evitar confrontaciones asegura estabilidad. La jornada exige disciplina. La paciencia trae mejores resultados
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la incompatibilidad aconseja prudencia. La Madera Yin puede generar tensiones si se actúa con sensibilidad excesiva. Conviene mantener equilibrio emocional. No es momento de confrontaciones. La jornada pide calma y reflexión. La organización reduce conflictos
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía del día favorece enfoque práctico. La Madera Yin impulsa planificación estratégica. Es un buen momento para revisar proyectos y ajustar detalles. Evitar dispersión mejora resultados. La jornada permite avances firmes. La disciplina será clave
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la compatibilidad fortalece organización y claridad. La Madera Yin potencia precisión y eficiencia. Es un día ideal para ordenar tareas pendientes. Mantener atención al detalle asegura éxito. La jornada resulta productiva. La constancia consolida logros
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el día favorece trabajo responsable y planificación seria. La Madera Yin impulsa compromiso estable. Conviene evitar dispersión. Es buen momento para ordenar metas a largo plazo. La jornada invita a actuar con coherencia. La disciplina trae resultados duraderos
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía del Búfalo pide constancia y enfoque. La Madera Yin impulsa crecimiento lento pero seguro. Conviene organizar prioridades y evitar excesos. La paciencia será fundamental. La jornada permite estabilidad financiera y emocional. El avance será sólido