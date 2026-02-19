HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 20 de febrero, día del Búfalo de Madera Yin.

Signo regente: Búfalo

Búfalo Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Serpiente, Gallo, Rata

Serpiente, Gallo, Rata Animales incompatibles: Cabra

Cabra Actividades recomendadas: consolidar proyectos, organizar finanzas, trabajo disciplinado, planificación a largo plazo, cerrar pendientes

consolidar proyectos, organizar finanzas, trabajo disciplinado, planificación a largo plazo, cerrar pendientes Actividades a evitar: decisiones impulsivas, confrontaciones emocionales, cambios drásticos, dispersión

Horóscopo chino: la energía del Búfalo de Madera Yin

En el horóscopo chino, el Búfalo de Madera Yin aporta una energía constante, estratégica y paciente. La Madera Yin simboliza crecimiento gradual y planificación cuidadosa, mientras que el Búfalo favorece disciplina, responsabilidad y perseverancia. Es un día ideal para estructurar proyectos, ordenar asuntos financieros y avanzar paso a paso hacia metas concretas. No es una jornada para improvisar, sino para actuar con método y estabilidad. La constancia será la clave del éxito.

